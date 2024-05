Se dovessimo scegliere un sottotitolo per questa edizione dell’Isola dei Famosi sarebbe “la strage dei naufraghi”. Da quando il gioco è iniziato, c’è stato un susseguirsi quantomeno curioso di abbandoni, ritiri e squalifiche che superano abbondantemente in numero le eliminazioni al televoto che, almeno in teoria, dovrebbe essere l’unico meccanismo a decretare chi va e chi resta. Il pubblico non è più tanto sovrano come si solito si dice a proposito dei reality show e intanto ci si chiede come mai anche Daniele Radini Tedeschi abbia deciso di lasciare l’Isola.

Daniele Radini Tedeschi si è ritirato dall’Isola dei Famosi

Il sagace critico d’arte, che tra la pesca di un pesce e un riposino sotto al sole ha deliziato il pubblico a suon di lamentele e grandi paroloni, si è ritirato dall’Isola dei Famosi. Stavolta in modo definitivo.

Daniele Radini Tedeschi si era già allontanato dal gioco, ma solo momentaneamente, si era detto per via di alcuni accertamenti medici. La produzione dell’Isola, che eccezionalmente il 2 maggio non va in onda, non ha dato troppe spiegazioni al pubblico: “L’esperienza di Daniele Radini Tedeschi a L’Isola dei Famosi si è conclusa”, queste le uniche parole a corredo del post sul profilo Instagram del reality.

Un abbandono improvviso (ma non troppo), che Radini Tedeschi aveva già sottinteso nella precedente puntata andata in onda lunedì 29 aprile: “Ho deciso di venire qui in un periodo cupo della mia vita – aveva spiegato in diretta -. Ho usato il termine ‘vacanza’ perché per me è come una sbornia. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale. Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al mio dolore. È semplicemente questo. Io sono un vinto e tornerò a essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore”.

Isola dei Famosi, è “strage” di naufraghi

Il ritiro di Daniele Radini Tedeschi è soltanto l’ultimo capitolo di un’edizione dell’Isola dei Famosi che si sta rivelando più problematica di quanto ci si aspettasse. Non è una novità che i concorrenti possano ritirarsi per via di problemi di salute, che sono più o meno all’ordine del giorno in condizioni di vita tanto estreme, senza cibo né i comfort a cui siamo tutti abituati nelle nostre case. Senza contare, poi, gli incidenti di percorso: pensiamo a Miss Italia, Francesca Bergesio, che si è infortunata durante una prova e su consiglio dei medici ha dovuto lasciare immediatamente l’Isola.

Fonte: IPA

Mentre Marina Suma continua a resistere nonostante i problemi alla schiena, continua la “strage” di naufraghi in Honduras. Il critico d’arte non è il primo a ritirarsi, preceduto dal “poeta” Pietro Fanelli che ha rivendicato la sua libertà decidendo di tornare in Italia alla sua vita, o ancora dal pescivendolo Peppe Di Napoli che ha preferito ricongiungersi alla famiglia anziché soffrire fame e solitudine a Cayo Cochinos. Addirittura Tonia Romano, che sarebbe dovuta entrare in gioco, ha abbandonato ancor prima di iniziare.

Non dimentichiamo i naufraghi costretti a isolarsi in quarantena a causa del Covid. E poi c’è lui, il grande espulso o squalificato che dir si voglia: Francesco Benigno. L’attore palermitano è stato il primo a esser “cacciato” dall’Isola, sollevando un polverone ben consistente che ha coinvolto la produzione tutta, a cominciare dalla conduttrice Vladimir Luxuria. Un’edizione sfortunata? Gli ascolti non hanno premiato le scelte di Pier Silvio Berlusconi e sembra che anche i naufraghi stessi non siano particolarmente entusiasti…