Michele Morrone e lo scivolone su Belen: la frase che non volevamo sentire

Una frase su Belen che avremmo preferito non ascoltare e l’ennesima polemica: Michele Morrone è il protagonista di uno scivolone che sta facendo discutere. L’attore, seguitissimo su Instagram, è finito al centro della bufera per via di alcune considerazioni poco carine nei confronti della showgirl argentina.

La Rodriguez dopo l’addio a Stefano De Martino sta vivendo un periodo particolarmente felice, segnato dalla seconda gravidanza e dall’amore per Antonino Spinalbese. La modella è al settimo cielo e non vede l’ora di stringere fra le braccia la figlia Luna Marie che arriverà presto. Prima di iniziare la love story con l’hairstylist, Belen era stata protagonista di diversi gossip e si era parlato anche di un presunto flirt, poi smentito, con Michele Morrone.

Il divo di 365 giorni di Netflix all’epoca si era limitato a smentire i gossip e probabilmente i nomi dei due non sarebbero stati più accostati se non fosse stato per una frase di Morrone. Durante una diretta social infatti Michele ha risposto in modo poco carino a una fan che gli consigliava di fidanzarsi con Belen.

“Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen – ha commentato l’attore -. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…”. Parole poco carine che sembrano sminuire la showgirl, riducendola all’immagine – stereotipata – di una donna che può puntare solo sulla bellezza.

In questi anni in tv e su Instagram, la Rodriguez ha dimostrato non solo di avere tanti talenti (dal ballo al canto), ma anche di essere una ragazza sensibile. Si è raccontata, spesso senza filtri e con grande ironia, dimostrando come la sua forza non sia solo nella bellezza che, fra l’altro, non è di certo una colpa, ma un surplus. In tanti hanno criticato le parole di Morrone, commentando il video e difendendo la Rodriguez.

“Si sente come se avessero fatto un film da Oscar ma la pochezza umana contro Belen si è vista tutta”, ha scritto qualcuno. “Questo individuo dovrebbe avere più rispetto per le donne in generale”, le parole di un altro utente. Molti invece sono convinti che dietro le parole di Morrone ci sia altro: “Quando la volpe non arriva all’uva…”, si legge oppure: “Lei probabilmente ne cerca uno con un po’ più di umiltà”.