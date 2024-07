Fonte: Ignazio Sguera Belen Rodriguez

Belen Rodriguez entra nella squadra di Warner Bros. Discovery. Già dal prossimo autunno per lei sono pronti due programmi che la vedranno nella veste di conduttrice, uno sul Nove e l’altro su Real Time. Per lei inizia una nuova fase della carriera dopo l’addio a Mediaset e il periodo di pausa dalla tv che aveva suscitato preoccupazioni e polemiche.

Belen Rodriguez, due nuovi programmi per Warner Bros. Discovery

All’indomani del matrimonio di suo sorella Cecilia Rodriguez, arriva l’annuncio che Belen è entrata a far parte del team di talenti di Warner Bros. Discovery che si riserva di aspettare fino al prossimo settembre di svelare tutti i dettagli della nuova stagione televisiva 2024-2025. Dunque Belen come Amadeus, manca solo Fiorello (che però ha smentito il passaggio dalla Rai al Nove).

Ma per Belen è stata fatta un’eccezione. La conduttrice argentina torna sul piccolo schermo dal prossimo autunno con due show. Sul Nove, il canale generalista di punta di Warner Bros. Discovery, sarà insieme ai PanPers alla conduzione di Only Fun – Comico Show, successo televisivo di pubblico e critica prodotto da Colorado Film e divenuto appuntamento cult per gli amanti della comicità italiana.

Su Real Time la vedremo per la prima volta alla guida di un esperimento sociale televisivo, quello di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, show prodotto da Banijay Italia che vede delle coppie in crisi mettere in discussione la propria relazione.

Il riscatto di Belen

Belen ha commentato questa nuova avventura: “È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera”.

L’acquisto di Belen nella prestigiosa squadra del gruppo è stato presentato con grande orgoglio da Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia ha dichiarato: “Siamo felici di accogliere sui nostri canali principali, Nove e Real Time, una donna piena di idee ed energia come Belén Rodríguez”. Dunque grandissime sono le aspettative nei confronti della presentatrice argentina.

Carafoli ha proseguito: “Come Warner Bros. Discovery siamo costantemente alla ricerca di nuovi spunti che parlino a un pubblico sempre più largo e per questo motivo siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme ad un talent come lei. Crediamo che in questi due programmi possa esprimere al meglio la sua ecletticità: in “Amore alla prova” userà tutta la sua empatia per raccontare storie di coppie in crisi, mentre in “Only Fun” rivelerà ancora una volta la sua ironia e voglia di divertirsi e far divertire”.

I fan di Belen sono altrettanto entusiasti di rivederla in tv dopo un momento che apparso come difficile e buio, ma la Rodriguez ha dimostrato di avere determinazione e grande professionalità.