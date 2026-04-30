Che Tempo Che Fa sarà visibile anche su Sky: cosa comporta il nuovo accordo con Discovery

Il talk di Fabio Fazio amplia la sua visibilità grazie alla nuova intesa tra Sky e Warner Bros. Discovery (e non è l'unico). Ma cosa significa per gli spettatori?

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Che Tempo Che Fa

Dopo mesi di distanze e strategie divergenti, Sky e Warner Bros. Discovery tornano a parlarsi. E lo fanno con un accordo che ha subito un effetto concreto per il pubblico, dal momento che il talk di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa torna visibile anche sulla piattaforma satellitare. Un piccolo grande ritorno che riguarda uno dei programmi più seguiti della tv italiana, ma non solo: a comparire nuovamente sulla piattaforma sono anche molti film, serie tv e altri programmi dei canali tv Discovery come Nove, Real Time e DMax.

Che Tempo Che Fa torna anche su Sky

La novità è già realtà: da oggi, giovedì 30 aprile, i canali del gruppo Warner Bros. Discovery sono di nuovo disponibili su Sky. Tra questi c’è anche il Nove, rete che ospita Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Ma cosa significa? Che gli abbonati Sky potranno tornare a seguire il talk o recuperarlo direttamente dal decoder, oltre naturalmente a guardarlo la domenica sera sul nono canale.

Un ritorno che in molti aspettavano. Per anni, infatti, i contenuti Discovery hanno fatto parte integrante dell’offerta Sky, salvo poi scomparire in seguito a tensioni tra i due gruppi. Ora il nuovo accordo ristabilisce un equilibrio e amplia di nuovo la proposta televisiva.

Non si tratta solo di una questione tecnica. Tornare su Sky significa per Che Tempo Che Fa – e per i molti altri programmi dei canali Discovery – poter intercettare una platea più ampia, composta anche da spettatori meno abituati alla visione sul digitale terrestre o sulle app. Una vetrina importante, soprattutto in un momento in cui la concorrenza tra contenuti è sempre più serrata.

Tutti i canali e i contenuti che tornano

L’intesa tra Sky e Warner Bros. Discovery non riguarda soltanto il talk di Fazio. In blocco, tornano infatti dieci canali molto seguiti dal pubblico italiano: oltre al Nove, rientrano Discovery Channel, Real Time, DMAX, Giallo, Food Network, HGTV, Discovery Turbo, K2 e Frisbee. Un pacchetto che riporta su Sky programmi di intrattenimento, lifestyle, factual e contenuti per famiglie. A questi si aggiunge anche il ritorno dell’app Discovery+, accessibile direttamente dai dispositivi Sky nelle prossime settimane.

E non è tutto. L’accordo include anche una selezione importante di film targati Warner Bros., tra titoli recenti e grandi classici. Questo significa che gli abbonati potranno trovare nel catalogo Sky Cinema produzioni premiate e blockbuster molto attesi nei prossimi mesi.

Perché questo accordo è strategico

Al di là dell’aspetto pratico, la mossa ha anche un peso strategico. Il ritorno dei canali Discovery su Sky segna una riapertura importante nel mercato televisivo italiano, con effetti che potrebbero farsi sentire anche sugli ascolti.

Per Che Tempo Che Fa, in particolare, si tratta di un’occasione per consolidare ulteriormente la propria presenza. Il programma, già protagonista sul Nove, potrebbe beneficiare di una maggiore accessibilità e intercettare nuovi segmenti di pubblico. Ma non solo. L’accordo potrebbe incidere anche sulle performance di altri volti e format legati al Nove, contribuendo a rafforzare la rete in un contesto competitivo sempre più affollato.