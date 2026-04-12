Che tempo che fa, stop per Fabio Fazio: quando torna in onda

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Fabio Fazio

Tra gli appuntamenti più attesi della domenica sera c’è senza dubbio Che tempo che fa. Fabio Fazio ci ha abituati negli anni a interviste di grande spessore, con ospiti nostrani e internazionali: tra gli ultimi che ha accolto nel suo studio Demi Moore, Roberto Benigni, Daniel Craig, Cecilia Sala, Carlo Conti e Noah Wyle, solo per citarne alcuni.

I fan del noto programma – ormai caposaldo del Nove – però rimarranno delusi. Dopo lo stop della domenica di Pasqua la scorsa settimana, Fabio Fazio prolunga la sua pausa anche questa sera, domenica 12 aprile. Ecco cosa andrà in onda al posto della nuova puntata del talk show.

Che tempo che fa, perché non va in onda stasera 12 aprile

I fan di Che tempo che fa dovranno avere ancora un po’ di pazienza, perché la pausa pasquale di Fabio Fazio, che si è fermato col suo programma la scorsa domenica, durerà ancora un po’. E così, proprio come accaduto nel giorno di Pasqua, anche l’appuntamento del 12 aprile sarà dedicato a una puntata Best of, che ripercorrerà i momenti migliori dell’edizione partita lo scorso ottobre, in cui verranno riproposti i momenti più iconici della stagione 2025–2026.

Spazio dunque alle interviste più interessanti del talk show, che in questi mesi sono state tantissime. Anche questa edizione, infatti, ha ospitato grandi nomi, che hanno fatto dato ancora più lustro a un programma che continua a macinare ottimi risultati in termini di share, confermandosi una delle trasmissioni di punta sul Nove.

In questi mesi abbiamo potuto vedere seduti al fianco di Fazio star internazionali Richard Gere, Bruce Springsteen, Luc Besson, senza dimenticare una delle più recenti, l’intervista a Demi Moore risalente allo scorso 1° marzo. E ancora Greta Thunberg, Daniel Craig, passando per alcuni dei vip del nostro panorama.

Dalla regina del pop Annalisa all’attore Luca Argentero, passando per Lorella Cuccarini, Roberto Benigni, Belen Rodriguez – che ha animato più volte il talk show -, e ancora Achille Lauro e Federica Brignone. Indimenticabile poi la puntata dedicata alla grande Ornella Vanoni, per anni presenza fissa del programma, scomparsa lo scorso 21 novembre, celebrata con un omaggio toccante.

Quando torna in onda Che tempo che fa

Il programma è in stop solo momentaneo: dopo una pausa di un paio di settimane ritornerà in prima serata a partire da domenica prossima, il 19 aprile 2026, come di consueto dalle 19.30 in poi. Che tempo che fa tornerà nella sua solita veste, diviso in tre momenti principali: l’anteprima, le interviste e l’esilarante tavolo con gli ospiti.

Da quella data, Fabio Fazio riprenderà il suo consueto appuntamento con ospiti di grande richiamo, tra cinema, musica, politica e cultura. Il Best of trasmesso il 12 aprile è quindi una sorta di “ponte” verso il rientro in scena del conduttore e del suo consolidato team, più gli ospiti speciali e il cast fisso tanto amato dal pubblico a casa.

È possibile seguire la trasmissione in diretta dal canale 9 del digitale terrestre (e dal canale 145 su Sky), oppure in live streaming, su Discovery+, dove è possibile anche recuperarlo in differita dopo la messa in onda.