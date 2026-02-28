Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Demi Moore

Il mese di marzo inizia in grande stile a Che Tempo che Fa. Nella prima puntata post-Sanremo del talk show più seguito del Paese, Fabio Fazio si prepara ad accogliere una delle dive più famose di Hollywood, attrice sulla cresta dell’onda da decenni, protagonista di alcuni dei più grandi cult del cinema degli ultimi anni. Alla trasmissione in diretta sul Nove, domenica 1° marzo arriva Demi Moore.

Demi Moore a Che Tempo che Fa

“Domani lo studio di Che Tempo che Fa accoglierà una leggenda di Hollywood” ha scritto Fabio Fazio su Instagram. A corredo, una serie di spezzoni di cult cinematografici come Ghost, Striptease, Una proposta indecente e Soldato Jane. Film tra loro molto diversi, ma con una protagonista in comune: Demi Moore. Sarò proprio l’attrice vincitrice di un Golden Globe a sedersi di fronte alla scrivania-acquario di Fazio.

Moore in questi giorni si trova a Milano per presenziare, in prima fila naturalmente, ad alcune delle sfilate della Fashion Week e coglie così l’occasione per fare una capatina negli studi della Nove. Grande orgoglio nell’emittente che, comunicando l’arrivo della diva, ne ricorda i traguardi: 45 anni di carriera, una candidatura agli Oscar e la presenza nella lista delle 100 persone più influenti del pianeta del Time.

Tutti i più grandi ospiti di Fabio Fazio

Incontrare Demi Moore farà di certo un certo effetto, ma Fabio Fazio è in realtà ben avvezzo al faccia a faccia con alcune delle persone più famose e influenti del mondo. Nel corso degli anni, in Rai prima e sul Nove poi, il conduttore ha accolto nello studio di Che Tempo che Fa personaggi di tutto rilievo. Grandi divi, immense rockstar e politici che hanno cambiato il corso della storia. Basti pensare che tra gli ospiti più frequenti c’è stato Papa Francesco.

E restando in tema di “potentissimi”, storiche le interviste all’ultimo presidente russo Mikhail Gorbaciov e all’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Di fronte a Fazio si sono seduti, ancora, il magnate Bill Gates e l’attivista Greta Thubnerg.

Passando a un lato più glamour, Fazio ha portato da Hollywood a Milano divi come Richard Gere, Susan Sarandon, John Travolta, Anthony Hopkins, Jodie Foster e Penelope Cruz. Attori e registi, tra i più grandi, da Sean Penn a Quentin Tarantino fino a Woody Allen e Pedro Almodovar. La squadra musicale non è da meno: Madonna è tra gli ospiti più leggendari, ma non sono da sottovalutare neppure Bono Vox, Adele e Lady Gaga.

Eccesso di esterofilia? Niente affatto, perché dagli studi di Che Tempo che Fa sono passati anche alcuni delle donne e degli uomini che hanno fatto la storia della cultura italiana. Primo fra tutti, Piero Angela, seguito da Mike Bongiorno e Maurizio Costanzo, Pippo Baudo e Gigi Proietti. E come non citare Roberto Benigni, Adriano Celentano e la mitica Raffaella Carrà.

Insomma, Che Tempo che Fa conta più stelle della Walk of Fame e l’arrivo di Demi Moore non è che il più recente – ma non di certo l’ultimo – colpaccio di quel gran stratega di Fabio Fazio.