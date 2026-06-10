Ci sono vini che sembrano chiedere una cerimonia, e altri che sanno stare a tavola con naturalezza.

Quelli di Cantina Amadei appartengono alla seconda categoria: nascono nel territorio di Parma e si muovono tra Emilia IGT e Colli di Parma DOC con una gamma che comprende rossi e bianchi fermi e frizzanti, rosati e bollicine. Dentro c’è un repertorio che parla la lingua dei Colli e della pianura vicina – Lambrusco, Malvasia, Sauvignon, Barbera, Bonarda, Fortana, accanto a etichette come il Cabernet Franc – e che restituisce l’idea di un vino pensato non solo per la ricorrenza speciale, ma per tutto ciò che rende più viva una giornata normale.

Un aperitivo improvvisato, una cena che si allunga, un pranzo di famiglia, una bottiglia da portare quando si va a casa di qualcuno.

La famiglia, quanto basta

La storia familiare di Cantina Amadei c’è, ma non ha bisogno di essere imbalsamata nella retorica.

La cantina racconta di due fratelli sostenuti dalle rispettive famiglie; l’avventura parte in un piccolo laboratorio nei primi anni Sessanta e cresce passo dopo passo, tra l’acquisto dei poderi, l’ampliamento della cantina e il ritorno concreto alla vigna.

Nel 1992 entra in azienda Federico e il progetto prende ulteriore forma con l’acquisto del podere Casa Campanini, nel cuore della zona di produzione dei Colli di Parma. È una genealogia fatta soprattutto di lavoro: più mani che slogan, più continuità che nostalgia.

Dal territorio alla bottiglia

La parte più interessante, però, è il modo in cui il territorio non resta uno sfondo da cartolina.

I vini IGP e DOP nascono da una lavorazione che la stessa azienda definisce attenta e scrupolosa, partendo sia dalle uve dei vigneti di proprietà sia da uve, mosti e vini acquistati da produttori locali.

La filiera corta, qui, non è una formula rassicurante buona per qualsiasi etichetta: la cantina parla apertamente di chilometro zero, di agricoltura biologica intrapresa dal 2020, di raccolta manuale e di una sostenibilità costruita anche con il vuoto a rendere, il recupero dei tappi di sughero e l’uso di energia da fonti rinnovabili.

In altre parole, l’idea di autenticità passa dal gusto, certo, ma anche dal modo in cui si coltiva, si vinifica e si consegna. È un’idea di Emilia concreta: meno slogan verdi, più pratiche che restano attaccate alla terra e a chi la lavora.

L’online che porta l’Emilia a casa

Ecco perché questi vini emiliani funzionano bene in un racconto di vita quotidiana.

I rossi frizzanti parlano la lingua dei salumi, dei piatti conviviali, delle tavolate senza formalità; le Malvasia e i bianchi frizzanti si prestano con naturalezza all’aperitivo; i fermi hanno il passo più lento delle cene che meritano un po’ di tempo; le bollicine e i rosati fanno il loro lavoro quando c’è da festeggiare senza irrigidire l’atmosfera.

La parte utile, oggi, è che tutto questo non resta confinato alla visita in cantina: nello store online si acquistano i vini con spedizioni in tutta Italia, e ci sono anche formule da sei bottiglie assortite che trasformano la scelta in qualcosa di più semplice e più curioso allo stesso tempo. Non una scorciatoia impersonale, ma una piccola degustazione domestica: un modo molto contemporaneo di scoprire vini locali, portarli a casa e capire, bottiglia dopo bottiglia, quale posto possano avere nella propria tavola.

Fiducia e reputazione, senza alzare la voce

In un mercato affollato, la fiducia si costruisce anche con segnali leggibili da chi compra senza voler parlare da sommelier.

Le sigle Emilia IGT e Colli di Parma DOC aiutano a leggere l’origine; il lavoro dentro il Consorzio Vini dei Colli di Parma colloca la cantina in un racconto collettivo che a Vinitaly ha insistito sul legame tra vino, ristorazione, ospitalità e territorio; e i riconoscimenti aggiungono una conferma esterna, utile soprattutto quando si sceglie online o si cerca una bottiglia da regalare.

L’edizione 2026 di 5StarWines – the Book, la selezione enologica organizzata da Veronafiere con Assoenologi, ha incluso in guida tutti i vini con almeno 90 punti: fra questi compaiono il Lambrusco rosso frizzante secco Primofiore con 91/100 e l’Emilia IGT Malvasia Passito Eliodoro con 90/100.

Non cambia il senso profondo della bottiglia (che resta quello dello stare bene a tavola) ma dà una ragione in più per fidarsi.