Finestra di controllo, regolazione della temperatura e la possibilità di preparare lo yogurt, la friggitrice ad aria Haier Serie 5 è versatile ed in super sconto

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La friggitrice ad aria in sconto prepara tantissimi piatti, perfino lo yogurt

Le friggitrici ad aria hanno rivoluzionato il nostro modo di cucinare. Se un tempo la cottura in padella o al forno erano le preferite con l’inconveniente di piatti gustosi sì, ma grassi e difficili da mandare giù, adesso possiamo avere lo stesso risultato con la friggitrice ad aria. Questa mantiene inalterato il gusto dei piatti, ma con un vantaggio che prima non consideravamo: sono anche sani.

La maggior pare degli apparecchi di questo tipo nonostante siano dotati di numerosi programmi si occupa principalmente di realizzare primi e secondi e qualche volta anche i dolci. C’è però una friggitrice ad aria che va oltre e pensa anche alla tua colazione o allo spuntino perché è in grado di preparare yogurt e molto di più. Con la Haier Serie 5 in pratica hai un solo apparecchio che ne vale almeno tre, non solo non dovrai acquistare diversi elettrodomestici, ma la pagherai ancora meno rispetto a una classica friggitrice ad aria. Il modello della Haier è in offerta online a quasi 80 auro, il che vuol dire che risparmierai sul prezzo di costo ben il 60%.

Offerta Friggitrice ad aria Haier Serie 5 La friggitrice ad aria con 9 programmi

La friggitrice che prepara dalla colazione alla cena

Una delle caratteristiche delle friggitrici ad aria è quella di dimezzare i tempi di cottura, perfetto per chi ha poco tempo, ma se ti piace stare dietro i fornelli, la Haier Serie 5 ha una modalità tutta per te. L’apparecchio è dotato della funzione a lunga e lenta cottura, una modalità che poche volte abbiamo visto su un apparecchio di questo genere e che può cambiare radicalmente la tua alimentazione. Infatti puoi cucinare stufati o arrosti mantenendo intatto il sapore degli ingredienti, e persino preparare in casa lo yogurt. Una gran comodità perché puoi personalizzarlo in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze.

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La friggitrice ad aria è dotata di ben 9 programmi: oltre alla lenta cottura ha ovviamente la modalità per friggere patatine e snack senza l’aggiunta di grassi. Se stai seguendo un regime alimentare sano, poi, puoi anche sfruttare la funzione per arrostire dal pollo alle verdure che rimarranno morbide all’interno: lo stesso risultato che puoi ottenere decidendo di scegliere la modalità “grigliare”. In questo caso avrai una croccante crosticina su carne, pesce e verdure e una casa priva di sgradevoli odori.

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Se ti piace preparare le tue pietanze in anticipo e poi congelarle, puoi approfittare anche della possibilità di scongelare gli alimenti mantenendo intatta la fragranza o semplicemente riscaldare gli avanzi del giorno prima.

Nonostante la friggitrice Haier Serie 5 ti permetta di cucinare tutto quello che vuoi, realizzarlo sarà davvero semplice perché ti basterà selezionare il programma e la temperatura e i tempi si adatteranno a quello che hai scelto.

La friggitrice per tutta la famiglia

Haier Serie 5 può essere definita la friggitrice per tutta la famiglia perché ha un’ampia scelta di programmi, oltre che per la sua capienza. L’apparecchio ha un cestello con una capacità che arriva fino a 7 litri che permette di preparare fino a 4 porzioni, senza dimenticare il vassoio aggiuntivo. Il doppio vassoio, ti offre spazio extra, ma un vantaggio in più. Puoi separare il cibo dal grasso prodotto in cottura per piatti ancora più sani, poi ti basterà premere un semplice pulsante per sbloccare il vassoio. Così servirai il cibo direttamente nel piatto e lo porterai in tavola per poterlo finalmente gustare.

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