Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fiorella Mannoia

La mancata maternità, l’amore per il compagno (di 26 anni più giovane) e la vita privata: Fiorella Mannoia ha scelto di raccontarsi senza filtri con il coraggio e la forza che la caratterizzano da sempre.

Fiorella Mannoia e il desiderio di un figlio

La cantante è stata ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, dove ha parlato anche di argomenti molto delicati. A 72 anni Fiorella Mannoia è soddisfatta della sua vita e del punto in cui è arrivata.

La cantante ha raccontato di aver desiderato in passato un figlio, ma di non essere riuscita a raggiungere questo obiettivo.

“Non ho mai avuto la smania del figlio a tutti i costi, ecco – ha confessato -. C’ho provato, non sono arrivati e oggi devo dire la verità: sto bene così. Non mi guardo mai indietro con il rimpianto di non averli avuti. Sono una donna fortunata, sono una donna che ha avuto tanto dalla vita, molto più di quello che io avrei mai immaginato: stabilità economica, stima, affetto, gente che viene a vederti, che paga un biglietto ancora oggi e non si può avere tutto nella vita. Io ho avuto tanto e mi accontento di quello che ho avuto”.

“C’è stato un momento della mia vita in cui li avrei voluti, ma non sono venuti – ha aggiunto la cantante -. Però non mi sono spinta a fare nessun percorso che si fanno quando non riesci ad avere figli: gli ormoni, l’inseminazione ecc. Io mi sono detta: ‘no, se qualcuno lassù ha deciso che doveva essere così, è così che doveva andare’”.

Una presa di coscienza a cui Fiorella Mannoia è arrivata dopo un lungo percorso e con il tempo. “Ci sono arrivata piano piano – ha confessato -. Quando non sono arrivati un po’ ci sono rimasta male, però mano mano che andavo avanti capivo che non si può desiderare tutto. Bisogna accettare la natura, o il buon Dio per chi ci crede”.

L’amore di Fiorella Mannoia per Carlo Di Francesco

Nel 2021 Fiorella Mannoia ha sposato Carlo Di Francesco, produttore e discografico. Il grande passo è arrivato dopo un lunghissimo fidanzamento e forte di un sentimento fatto di rispetto, libertà e condivisione.

Fra i due ci sono ben 26 anni di differenza, ma questo non ha mai pesato nel rapporto e nelle scelte della cantante. “Tra noi due il vecchio è lui – ha confessato Fiorella -: è posato, è calmo, un uomo equilibrato, centrato. Non ha bisogno di mettersi sulle spalle mie per emergere, cosa che spesso mi è accaduto nella vita. Io sono più matta di lui, però funziona per questo”.

“Prima di lui non ho mai creduto nel colpo di fulmine, e invece con lui è successo”, ha aggiunto, lasciandosi andare ad una rivelazione romantica. Riguardo i giudizi legati alla differenza d’età invece l’artista è stata netta: “Non me ne fregava niente – ha spiegato -, perché quello che sentivamo andava al di là e ancora oggi dopo 20 anni non ci pensiamo mai, sono gli altri che ce lo fanno notare”.