Semplicemente Fiorella su Rai1, anticipazioni e ospiti del concerto evento della Mannoia

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Fiorella Mannoia torna in tv con "Semplicemente Fiorella"

Stasera, mercoledì 10 settembre, la Rai offre agli spettatori un appuntamento imperdibile all’insegna della musica e delle emozioni. Torna in palinsesto Semplicemente Fiorella, il concerto evento dedicato alla splendida voce di Fiorella Mannoia, interprete indimenticabile di capolavori come Quello che le donne non dicono, in una location d’eccezione che farà da cornice a una serata unica.

Un viaggio tra grandi successi e la magia di ospiti speciali che accompagneranno l’artista sul palco, rendendo questo evento un’esperienza da vivere fino all’ultimo brano. Scopriamo insieme chi saranno i protagonisti della serata.

“Semplicemente Fiorella”, gli ospiti del concerto su Rai1

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la serata di Rai 1 con Semplicemente Fiorella si preannuncia ancora più ricca e suggestiva, trasformandosi in un omaggio alla musica italiana in tutte le sue sfumature, tra classici intramontabili e nuovi talenti che raccontano il presente della scena musicale.

Fiorella Mannoia torna sul palco delle Terme di Caracalla da grande protagonista: un’icona della musica italiana, un’artista capace di trasmettere emozioni profonde e raccontare storie universali con una sensibilità rara. La sua carriera, che attraversa oltre cinquant’anni di successi, l’ha vista conquistare generazioni intere grazie a interpretazioni intense, testi raffinati e collaborazioni memorabili con i più grandi nomi della scena musicale nazionale. Ogni sua esibizione è un viaggio tra sentimenti, ricordi e suggestioni, un momento in cui la voce di Fiorella riesce a toccare l’anima di chi ascolta.

In questo concerto evento, l’artista ripercorre il suo straordinario percorso musicale, alternando i brani più celebri a momenti più intimi e personali, creando un dialogo diretto con il pubblico, fatto di memorie, emozioni condivise e la forza di una voce che continua a emozionare e a sorprendere, capace di far vibrare ogni nota e ogni parola.

Accanto a lei, sul palco, si alterneranno moltissimi amici e colleghi che arricchiranno la serata con la loro presenza. Tra i protagonisti, Antonello Venditti, simbolo della romanità e dei grandi classici italiani, e Alessandro Siani, che porterà la sua energia e la sua verve travolgente tra musica e comicità.

Non mancheranno le giovani promesse della scena contemporanea, come Ariete e Sangiovanni, interpreti di nuove sonorità che incontrano la tradizione di Fiorella, e artisti capaci di mescolare generi diversi, come Rose Villain e Brunori Sas, creando un dialogo musicale tra passato e presente.

A rendere la serata ancora più speciale saranno ospiti storici della musica italiana come Loredana Bertè, Nek e Raf, affiancati da interpreti dal timbro unico come Arisa, Diodato, Fabrizio Moro e Francesca Michielin, che porteranno sul palco la loro energia e la loro capacità di emozionare. Tra le sorprese, anche volti noti del teatro e della televisione, come Giorgio Panariello e Giuseppe Fiorello, pronti a condividere con Fiorella momenti di musica e intrattenimento indimenticabili.

Completa la scenografia musicale una band d’eccellenza e l’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, con la direzione musicale affidata a Carlo Di Francesco, per regalare al pubblico arrangiamenti raffinati e una serata da vivere fino all’ultimo accordo.

Quando e dove vedere “Semplicemente Fiorella”

L’appuntamento con Semplicemente Fiorella è programmato per stasera, mercoledì 10 settembre, in prima serata su Rai1 a partire dalle 21:30. Lo show musicale è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.