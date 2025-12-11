Una Nessuna Centomila, anticipazioni del concerto contro la violenza sulle donne: ospiti e scaletta

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ufficio Stampa Mediaset Fiorella Mannoia

Si prepara ad accendere i riflettori su uno dei temi sociali più urgenti del nostro tempo, quello della violenza di genere, la nuova edizione del concerto-evento Una Nessuna Centomila. Trasferitosi per la prima volta al Sud, in una gremita Piazza del Plebiscito a Napoli, lo show promette di essere non solo un grande spettacolo musicale, ma soprattutto un potente megafono per la solidarietà e la sensibilizzazione. L’appuntamento è giovedì 11 dicembre, in prima serata su Canale5.

Una Nessuna Centomila, gli ospiti della serata

Spettacolo, musica e impegno civile: questo è Una Nessuna Centomila, il concerto-evento simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. L’appuntamento televisivo ripropone la formula vincente delle scorse edizioni tenutesi a Campovolo e all’Arena di Verona: riunire il meglio della musica italiana per raccogliere fondi essenziali da destinare ai centri antiviolenza in tutta Italia.

A guidare la serata sarà la promotrice e anima dell’evento, Fiorella Mannoia, Presidente Onoraria della Fondazione “Una Nessuna Centomila”. Ad affiancarla sul palco, con grande entusiasmo, ci sarà un volto popolarissimo del piccolo schermo, Amadeus. Un gradito ritorno sull’ammiraglia Mediaset per il conduttore, in un evento dal grande valore simbolico.

Il cuore pulsante di Una Nessuna Centomila è da sempre il cast artistico: la scaletta, ricca di duetti inediti ed emozionanti, vede la partecipazione di artisti di primissimo piano che hanno accettato con convinzione la mission della serata.

Tra i nomi confermati che si esibiscono sul palco di Napoli, tra gli altri, Annalisa, Elisa, Elodie, Emma, Noemi, Francesca Michielin, Ariete e BigMama, a rappresentare l’energia e la diversità della scena musicale femminile. A loro si affiancano grandi voci maschili che hanno voluto dare il loro contributo, come Gigi D’Alessio, Coez, Francesco Gabbani, Ermal Meta e Brunori Sas.

Durante la serata sul palco anche Veronica Gentili, che porta sul palco numeri e testimonianze crudi sulla violenza in Italia, ricordando che il silenzio non equivale a consenso, e di Anna Foglietta, che accompagna il brano Bambini con un appello intenso contro l’indifferenza.

La scaletta

Giunta alla sua terza edizione Una Nessuna Centomila torna con una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti. Ecco la scaletta completa.

Fiorella Mannoia – Il peso del coraggio

Emma & Gigi D’Alessio – Cu’ mme

Paola Turci & Malika Ayane – Futura

Fiorella Mannoia & Francesco Gabbani – Che sia benedetta

Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma

Noemi, Emma, Rkomi – Sono solo parole

Gigi D’Alessio & Noemi – Non dirgli mai

Gaia & Fiorella Mannoia – La voglia, la pazzia

Elisa & Brunori Sas – Anche fragile

Elisa – Gli ostacoli del cuore

Ariete & Francesca Michielin – L’ultima notte

Malika Ayane & Ermal Meta – Ricomincio da qui

Rkomi – Il ritmo delle cose

BigMama & Gaia – Fa strano (Lady Marmalade)

Paola Turci & Anna Foglietta – Bambini

Francesco Gabbani & Noemi – Un sorriso dentro al pianto

Gaia – Chiamo io chiami tu

Ermal Meta & BigMama – Male più non fare

Coez – Qualcosa di grande

Fiorella Mannoia & Paola Turci – Bocca di rosa

Gigi D’Alessio – Filumé

Brunori Sas & Fiorella Mannoia – Canzone contro la paura

Annalisa – Maschio – Piazza San Marco – Bellissima

Elodie – Vertigine

Coez & Annalisa – La musica non c’è

Elodie & Elisa – Together

Rose Villain – Trasparente

Rose Villain & Annalisa – Eva + Eva

Le protagoniste e i protagonisti di questa edizione, ancora una volta si uniscono per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

Grazie al pubblico accorso in Piazza del Plebiscito e al sostegno deipartner sono già stati raccolti 700.000 euro ripartiti e devoluti a 14 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione “Una Nessuna Centomila”. In occasione della messa in onda televisiva, per dare un ulteriore e importante contributo alla raccolta fondi sarà attivo il numero solidale attraverso il quale sarà possibile donare per continuare a sostenere i centri antiviolenza.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!