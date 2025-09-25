Fiorella Mannoia: il concerto Una nessuna centomila torna in tv

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fiorella Mannoia

Una nessuna centomila, il concerto contro la violenza sulle donne, torna su Canale Cinque con la sua terza edizione. Un appuntamento importante, voluto fortemente da Fiorella Mannoia, che riunisce alcune fra le voci più belle della musica italiana.

Una nessuna centomila, il concerto e i cantanti sul palco

Il concerto Una nessuna centomila andrà in scena giovedì 25 settembre 2025. La location scelta per quest’anno è Piazza del Plebiscito a Napoli. A presentare lo show Amadeus, mentre sul palco saliranno numerosi cantanti pronti a combattere la violenza sulle donne.

Da Annalisa ad Ariete, passando per BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa ed Elodie. Prenderanno parte all’evento inoltre Emma, Ermal Meta, Veronica Gentili e Anna Foglietta. Ci saranno poi Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia e Gigi D’Alessio. Infine si esibiranno Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi e Rose Villain.

Alla guida del progetto ci sarà, come sempre Fiorella Mannoia, che ha voluto fortemente, ormai diverso tempo fa, dare vita a qualcosa che potesse aiutare concretamente le donne vittime di violenza.

“La Fondazione lavora a un disegno di legge – ha spiegato la cantante -. Ma intanto continuiamo a parlarne e a sensibilizzare in famiglia, sul palco e a scuola perché non è un tema di facile soluzione. La scelta dei centri antiviolenza è fatta dalla Fondazione. Ci sono Regioni virtuose che aiutano i centri laddove possono, ma ci sono regioni in cui i centri antiviolenza sono abbandonati a loro stessi con lavoratrici precarie, in preda all’iter burocratico e al bando che deve essere rinnovato di anno in anno. Abbiamo il dovere di aiutare le lavoratrici – ha aggiunto – perché non c’è altra soluzione che rivolgersi agli sportelli antiviolenza. I problemi sono tanti come, ad esempio, i braccialetti che non funzionano e tanto altro. Per cui dobbiamo sostenere i centri antiviolenza, dove possiamo e come possiamo. Siamo una goccia nel mare ma dobbiamo far sentire la nostra voce”.

I numeri di Una nessuna centomila

Una nessuna centomila, ancora una volta, ha registrato il sold out, confermando la sua forza come evento per combattere la violenza contro le donne. Un concerto divenuto ormai un simbolo e in grado di cambiare – almeno in parte – le cose. Come ha spiegato Ferdinando Salzano, di Friends and Partners. “Grazie al pubblico accorso in Piazza del Plebiscito e al sostegno dei partner saranno devoluti 500.000, ripartiti tra 10 centri antiviolenza italiani – ha annunciato -. In occasione di Campovolo nel 2022, sono stati raccolti 2 milioni euro, distribuiti a 7 centri antiviolenza, mentre l’anno scorso, da quanto ricavato con l’evento all’Arena di Verona, sono stati destinati 900mila euro a 21 centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila”.

“Non ho mai partecipato a una raccolta fondi senza tracciabilità perché se no la gente perde fiducia se non sa dove vanno a finire i soldi – ha spiegato Fiorella Mannoia –. Cerchiamo, ogni anno, di realizzare eventi come questi e torneremo anche nel 2026. Siamo rimasti colpiti dalla bellissima risposta del pubblico con il sold out, quando abbiamo messo in vendita i biglietti senza nemmeno annunciare il cast. Cerchiamo di parlare e sensibilizzare su un problema come quello della violenza sulle donne, senza alcuna soluzione”.