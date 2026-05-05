Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 6 maggio 2026: il gioco pericoloso di Cesare

Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 162. Ecco le anticipazioni di mercoledì 6 maggio.

Nella puntata precedente di martedì 5 maggio

Martedì 5 maggio, nella puntata de Il paradiso delle signore, Irene e Johnny sono pronti a partire insieme per un lungo viaggio, ma al Paradiso le Veneri dovranno gestire l’assenza della loro capocommessa. Cesare, intanto, cerca di affrontare il dolore dell’abbandono con dignità. Nel frattempo, Matteo è riuscito a liberare Odile, accolta con tutto l’affetto possibile dai familiari e dagli amici. La ragazza, però, è tormentata dai brutti ricordi e vuole cancellare qualsiasi traccia lasciata dai Marchesi.

Anticipazioni della puntata del 6 maggio 2026

Roberto lancia un’iniziativa legata al Giro d’Italia per attirare un maggior numero di clienti e aumentare le vendite e Rosa, temporaneamente, diventa Venere pro-tempore per aiutare le amiche. Umberto scopre che Odile ha rimandato in fabbrica tutti i capi ideati da Greta: un gesto che rischia di avere pesanti ripercussioni economiche sull’azienda. Cesare vorrebbe cancellare ogni ricordo di Irene e perdersi in qualcosa di diverso, ma si lascia trascinare in un gioco pericoloso. Prima di lasciare Milano, Tancredi consegna una busta a Rosa: dentro c’è la proposta da parte di un importante editore di partire per il Vietnam come reporter di guerra.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 4 all’8 maggio.