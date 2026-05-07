Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’8 maggio 2026: la scomparsa di Cesare

Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 164. Ecco le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026

Nella puntata precedente di giovedì 7 maggio

Giovedì 7 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Umberto è preoccupato per le decisioni impulsive di Odile in ambito lavorativo e coinvolge Matteo chiedendogli di farla ragionare, ma lei rivendica il diritto alle proprie scelte e rifiuta l’aiuto dei suoi cari. Mirella teme che Michelino possa aver incontrato un malintenzionato. Cesare è scomparso e Rebecca crede che possa essere in pericolo. Al Paradiso l’assenza di Irene comincia a pesare e Landi chiede a Concetta uno sforzo in più anche in vista della partenza di Rosa per il Vietnam, che la costringerà a separarsi da Marcello. Questa volta i due si saluteranno con una promessa d’amore.

Anticipazioni della puntata del 8 maggio 2026

Irene scopre che Cesare è scomparso poco prima di partire con Johnny. L’uomo misterioso che ha avvicinato Michelino si presenta a Mirella, riaprendo una ferita legata al suo passato. Grazie al sostegno di Matteo, Odile ritrova l’entusiasmo nel lavoro e una nuova idea per la GMM. Rebecca è preoccupata perché continua a non avere notizie di Cesare. Marcello, intanto, perde un oggetto simbolo del suo legame con Rosa che gli appare come uno strano presagio.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 4 all’8 maggio.