Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’11 maggio 2026: Irene teme per la vita di Cesare

Rebecca è in ansia per Cesare e chiede aiuto a Irene: trama de "Il paradiso delle signore" dell'11 maggio

Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 165. Ecco le anticipazioni di lunedì 11 maggio.

Nella puntata precedente di venerdì 8 maggio

Venerdì 8 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Irene scopre che Cesare è scomparso poco prima di partire con Johnny. L’uomo misterioso che ha avvicinato Michelino si presenta a Mirella, riaprendo una ferita legata al suo passato. Grazie al sostegno di Matteo, Odile ritrova l’entusiasmo nel lavoro e una nuova idea per la GMM. Rebecca è preoccupata perché continua a non avere notizie di Cesare. Marcello, intanto, perde un oggetto simbolo del suo legame con Rosa che gli appare come uno strano presagio.

Anticipazioni della puntata del 11 maggio 2026

Rebecca è in ansia per Cesare e chiede aiuto a Irene che, in preda ai sensi di colpa, è rientrata a Milano. Odile riceve delle indicazioni utili da Matteo e Marcello per la nuova collezione della GMM. Mirella, dopo averci pensato a lungo, decide di far conoscere Michelino a Luigi. Rosa telefona inaspettatamente a Marcello, mentre il ritrovamento della giacca di Cesare nei Navigli fa pensare al peggio.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dall’11 al 15 maggio.