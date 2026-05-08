Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dall’11 al 15 maggio 2026

Ufficio stampa Rai Concetta ne "Il paradiso delle signore"

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ‘60, nelle puntate dal 11 al 15 maggio. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana al Paradiso è stata scandita dai preparativi delle nozze di Irene e Cesare, con le Veneri impegnate in una sorpresa speciale e Johnny coinvolto suo malgrado. L’addio imminente di Johnny e il suo spirito libero hanno riacceso i dubbi di Irene, esplosi durante la festa d’addio.

Sul fronte professionale, Caterina ha ottenuto giustizia all’ALMAT e in redazione è nata l’idea di una copertina per Paradiso Donna. Delia, divisa tra il richiamo di Hollywood e l’amore per Botteri, ha trovato nel piccolo Teo una bussola per il cuore. Nel contempo, le dinamiche tra le famiglie Guarnieri e Marchesi si sono complicate, con Matteo che ha pagato a caro prezzo il tentativo di proteggere Odile.

Da quella crisi è emersa la rivelazione di Umberto su Ettore e Greta come figli di Arturo, mentre Adelaide è stata chiamata a Villa Guarnieri per un incontro decisivo. Rosa ha incontrato la critica francese Colette Bernard e ha ritrovato complicità con Marcello, segnando sviluppi importanti sia personali sia professionali.

Anticipazioni della settimana dal 11 al 15 maggio

Lunedì 11 maggio 2026

Rebecca è in ansia per Cesare e chiede aiuto a Irene, che, in preda ai sensi di colpa, è rientrata a Milano. Odile riceve indicazioni utili da Matteo e Marcello per la nuova collezione della GMM. Mirella, dopo averci pensato a lungo, decide di far conoscere Michelino a Luigi. Marcello riceve una telefonata inaspettata da Rosa, mentre il ritrovamento della giacca di Cesare nei Navigli fa pensare al peggio.

Martedì 12 maggio 2026

Irene, supportata anche da Johnny, è determinata a ritrovare Cesare e accoglie la proposta di Rebecca di lanciare un appello alla radio. Mirella fatica ad accettare il ritorno di Luigi ma desidera dare al figlio una stabilità familiare. Al Paradiso l’iniziativa legata alle tappe del Giro d’Italia sta riscuotendo successo e Concetta, nel ruolo di Venere, conquista un nuovo cliente. Cesare ascolta l’appello alla radio e decide di farsi vivo.

Mercoledì 13 maggio 2026

Marta si prepara alla serata organizzata dal Vicariato Lombardo al Circolo per premiare le fondazioni impegnate nel sociale, ma Adelaide sceglie di non partecipare. Mirella concede a Luigi di trascorrere un pomeriggio con Michelino. Odile non riesce a trovare un nuovo stilista per la GMM e Matteo la incoraggia ad assecondare la propria ispirazione creativa. Ciro è geloso del nuovo cliente che mostra interesse per Concetta. Cesare è tornato a Milano e Johnny lo salva da una brutta situazione.

Giovedì 14 maggio 2026

A Villa Guarnieri si commenta il successo della premiazione e Marta racconta di aver ricevuto la proposta di trasferirsi a Roma per seguire un progetto importante di casa-famiglia per il Vaticano. Odile ritrova motivazione nel lavoro grazie al supporto di Matteo e di Botteri. Ciro non controlla la gelosia verso il nuovo cliente che mostra simpatia per Concetta e mette a disagio la moglie e i presenti. Marcello teme per l’incolumità di Rosa dopo aver letto il suo articolo e le sue preoccupazioni aumentano quando riceve una notizia dal fronte.

Venerdì 15 maggio 2026

Odile, grazie al sostegno di Matteo e alla collaborazione di Botteri, ritrova fiducia in sé stessa e riscopre il lavoro di squadra. Cesare ha perso tutto al gioco, ma Irene pensa a una soluzione per aiutarlo. Luigi vorrebbe ricostruire una famiglia con Mirella, che teme di soffrire ancora e fatica a lasciarsi andare. Adelaide viene a sapere del ferimento di Rosa e decide di offrire il suo aiuto a Marcello per accelerare il rientro in Italia della ragazza.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Scomparsa e ritorno di Cesare: la vicenda della scomparsa, il ritrovamento della giacca nei Navigli e l’appello alla radio mettono in moto una ricerca che culmina con il suo ritorno e il salvataggio da parte di Johnny.

Crisi e rilancio professionale di Odile: le incertezze sul nuovo stilista lasciano spazio a una ritrovata ispirazione grazie al sostegno di Matteo, Marcello e Botteri, che la spingono a lavorare sulla nuova collezione della GMM.

Tensioni familiari e tentativo di ricomposizione: il ritorno di Luigi riapre un conflitto per Mirella tra la paura del passato e il desiderio di offrire stabilità a Michelino; si aprono possibilità di ricostruire un nucleo familiare.

Gelosia e complicazioni sentimentali: la presenza di un nuovo cliente interessa Concetta e scatena la gelosia di Ciro, creando imbarazzi al Paradiso e tensioni nei rapporti personali.

Minaccia e preoccupazione per Rosa: l’articolo e il ferimento di Rosa allarmano Marcello, che riceve notizie preoccupanti e cerca alleanze, anche con Adelaide, per favorire il suo rientro in Italia.

Iniziative del Paradiso: l’iniziativa legata al Giro d’Italia si rivela un successo commerciale e contribuisce all’atmosfera di cambiamento dentro il grande magazzino, coinvolgendo vendite, clienti e le Veneri.