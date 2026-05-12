Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 maggio 2026: la gelosia di Ciro

Ufficio stampa Rai Ciro, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 167. Odile nei guai e Ciro geloso di un nuovo cliente: ecco le anticipazioni di mercoledì 13 maggio.

Nella puntata precedente di martedì 12 maggio

Martedì 12 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Irene, supportata anche da Johnny, è determinata a ritrovare Cesare e accoglie la proposta di Rebecca di lanciare un appello alla radio. Mirella ha difficoltà nell’accettare il ritorno di Luigi, allo stesso tempo, però, vorrebbe dare al figlio una stabilità familiare. Al Paradiso, l’iniziativa riguardante le tappe del Giro d’Italia si sta rivelando un successo, mentre Concetta, nel suo ruolo di Venere conquista un nuovo cliente. Cesare ascolta l’appello alla radio e decide di farsi vivo.

Anticipazioni della puntata del 13 maggio 2026

Marta si prepara alla serata organizzata dal Vicariato Lombardo al Circolo per premiare le Fondazioni volte all’impegno nel sociale, ma Adelaide sceglie di non partecipare all’evento. Mirella concede a Luigi di trascorrere un pomeriggio con Michelino. Odile non riesce a trovare un nuovo stilista per la GMM e Matteo la incoraggia ad assecondare la propria ispirazione creativa. Ciro è geloso del nuovo cliente che mostra interesse per Concetta. Cesare è tornato a Milano e Johnny lo salva da una brutta situazione.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dall’11 al 15 maggio.