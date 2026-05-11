Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 12 maggio 2026: Concetta conquista un nuovo cliente

L'appello per la vita di Cesare e la conquista di Concetta: trama de "Il paradiso delle signore" del 12 maggio

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Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 12 maggio 2026: Concetta conquista un nuovo cliente
Ufficio stampa Rai
Concetta, "Il paradiso delle signore"
Chi è Cesare in Il paradiso delle signore? Cosa succede a Rebecca nella soap opera? Quali sono le ultime novità sulla GMM?

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 166. Ecco le anticipazioni di martedì 12 maggio.

Nella puntata precedente di lunedì 11 maggio

Lunedì 11 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Rebecca è in ansia per Cesare e chiede aiuto a Irene che, in preda ai sensi di colpa, è rientrata a Milano. Odile riceve delle indicazioni utili da Matteo e Marcello per la nuova collezione della GMM. Mirella, dopo averci pensato a lungo, decide di far conoscere Michelino a Luigi. Rosa telefona inaspettatamente a Marcello, mentre il ritrovamento della giacca di Cesare nei Navigli fa pensare al peggio.

Anticipazioni della puntata del 12 maggio 2026

Irene, supportata anche da Johnny, è determinata a ritrovare Cesare e accoglie la proposta di Rebecca di lanciare un appello alla radio. Mirella ha difficoltà nell’accettare il ritorno di Luigi, allo stesso tempo, però, vorrebbe dare al figlio una stabilità familiare. Al Paradiso, l’iniziativa riguardante le tappe del Giro d’Italia si sta rivelando un successo, mentre Concetta, nel suo ruolo di Venere conquista un nuovo cliente. Cesare ascolta l’appello alla radio e decide di farsi vivo.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dall’11 al 15 maggio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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