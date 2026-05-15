Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 18 maggio 2026: una notizia inaspettata per Odile

Ufficio stampa Rai Odile in "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 170. Ecco le anticipazioni di lunedì 18 maggio.

Nella puntata precedente di venerdì 15 maggio

Venerdì 15 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Odile, grazie al sostegno di Matteo e alla collaborazione di Botteri, ritrova fiducia in sé stessa e riscopre il lavoro di squadra. Cesare ha perso tutto al gioco, ma Irene ha in mente una soluzione per aiutarlo. Luigi vorrebbe ricostruire una famiglia con Mirella, che ha paura di soffrire ancora, per il male subito in passato e non riesce a lasciarsi andare. Adelaide viene a sapere del ferimento di Rosa e decide di offrire il suo aiuto a Marcello per accelerare il rientro in Italia della ragazza.

Anticipazioni della puntata del 18 maggio 2026

Irene confida a Delia le sue paure per Cesare; Johnny cerca di aiutarla come può, ma su di lui pesa il ricatto di zia Sandra. Mirella confessa a Mimmo che ha molti dubbi sul fatto che Luigi sia cambiato e sull’eventualità di costruire con lui una famiglia. Odile riceve l’inaspettato riscontro dopo il lancio della collezione Flower Power e ringrazia chi l’ha supportata. Grazie all’intervento di Adelaide, Rosa e Marcello si possono riabbracciare.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 maggio.