Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 22 maggio 2026: il gesto a sorpresa di Adelaide

Ufficio stampa Rai Adelaide, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 174. Ecco le anticipazioni di venerdì 22 maggio 2026

Nella puntata precedente di giovedì 21 maggio

Giovedì 21 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Delia si propone come modella della “nuova divisa” delle Veneri che omaggerà il Giro d’Italia. Mirella non sembra voler costruire una famiglia con Luigi, mentre Mimmo indaga sul passato dell’uomo. Rosa e Marcello si salutano prima dell’intervento con una promessa d’amore. Cesare accetta di farsi aiutare e prepara con Irene e Johnny il piano per smascherare Mancino.

Anticipazioni della puntata del 22 maggio 2026

Mirella prende una decisione definitiva su Luigi, anche grazie al costante e affettuoso supporto di Mimmo. Le Veneri assieme ai clienti festeggiano la vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia. Odile compie un gesto nei confronti di Matteo che lascia presagire a un nuovo inizio. Rosa è fuori pericolo e Adelaide, a sorpresa, si presenta da lei in ospedale per accertarsene di persona. Cesare e Rebecca ringraziano chi li ha tirati fuori dai guai, mentre zia Sandra si riconcilia con Irene e Johnny che possono riprendere il loro viaggio. Il Paradiso saluta chi parte e celebra ciò che resta.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 maggio.