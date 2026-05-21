Stefano De Martino, il veto imposto da Gilda Ambrosio: “Non voglio altre ragazze”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino continua a vivere uno dei momenti più brillanti della sua carriera. Il successo ad Affari Tuoi lo ha consacrato definitivamente come volto di punta della televisione italiana, mentre il suo nome resta tra i più chiacchierati anche in vista dei prossimi progetti legati al Festival di Sanremo. Con il suo fascino e la sua ironia, Stefano conquista il pubblico, ma soprattutto le donne, che sembrano fare a gara per averlo accanto. Negli ultimi tempi il suo nome è stato accostato a diverse possibili fiamme anche se, al momento, la fortunata sembrerebbe essere nuovamente Gilda Ambrosio. Secondo gli ultimi rumors, i due sarebbero stati visti molto vicini e la stilista avrebbe imposto anche un veto sentimentale al conduttore.

Stefano De Martino, la condizione di Gilda Ambrosio sulle altre donne

Il nome di Stefano De Martino torna al centro del gossip amoroso e, ancora una volta, viene accostato a quello di Gilda Ambrosio. Da anni i due vivono un rapporto che sfugge alle definizioni e sono stati definiti in tanti modi, da ex inseparabili ad amici speciali, anche se ogni loro nuova apparizione riaccende inevitabilmente la curiosità dei fan.

Nelle ultime ore, in particolare, sono le indiscrezioni pubblicate sul settimanale Oggi a far discutere: Stefano e Gilda sarebbero infatti stati pizzicati insieme durante una serata milanese, affiatati e sorridenti, suggerendo molto più di un’amicizia tra loro.

Chi li conosce bene racconta di un legame mai davvero interrotto e, anche nei periodi in cui il conduttore è stato associato ad altre donne, la presenza di Gilda nella sua vita sarebbe rimasta costante, silenziosa ma impossibile da ignorare.

Secondo Oggi, Gilda non avrebbe mai smesso di guardare Stefano con particolare attenzione mentre camminavano per le strade della città lombarda, con lei che sembra aver mantenuto per tutto il tempo un atteggiamento quasi protettivo. Ovviamente il volto di De Martino non è sfuggito ai paparazzi che hanno subito immortalato il conduttore in dolce compagnia.

A far intendere che le cose tra i due sarebbero cambiate però è stata un’indiscrezione secondo cui Gilda avrebbe rivolto al conduttore una frase ben precisa che ha tutta l’aria di un vero e proprio veto: secondo quanto riportato da Oggi, la stilista avrebbe detto a Stefano “Se scegli di uscire con me, non voglio altre ragazze attorno” facendo intendere un desiderio di esclusività.

Queste parole sarebbero arrivate nel periodo in cui Stefano De Martino aveva iniziato a frequentare anche la collega Brenda Lodigiani, ma al momento i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna conferma o smentita in proposito.

Stefano De Martino, gli ultimi risvolti del video privato rubato

Nel frattempo la coppia formata da Stefano De Martino e Gilda Ambrosio continua a rimanere lontana dai riflettori e a tentare di sfuggire al gossip continuo, rendendo così la loro liason ancora più affascinante proprio perchè tenuta riservata.

C’è chi parla di ritorno di fiamma, chi invece è convinto che tra loro esista semplicemente una sintonia costruita negli anni e resistente al tempo. Alcuni insider sostengono addirittura che Stefano non abbia mai davvero voluto rinunciare alla libertà conquistata negli ultimi mesi, mentre Gilda preferirebbe un rapporto più definito.

De Martino tuttavia non sembrerebbe aver voglia di dare un’etichetta a questo rapporto speciale, anche perché tutta la sua attenzione sembra essere attirata dai progetti lavorativi e anche perché la recente vicenda del video intimo rubato lo ha già esposto troppo a livello mediatico.

Negli ultimi giorni infatti si sta parlando nuovamente della vicenda del video che coinvolge proprio il conduttoree la sua ex fiamma Caroline Tronelli: quello che inizialmente sembrava un semplice episodio di diffusione illecita di contenuti online si sta trasformando in un caso giudiziario molto più complesso.

La procura, infatti, dopo aver acceso i riflettori su un tecnico sospettato di essersi introdotto illegalmente nel sistema di videosorveglianza dell’abitazione romana della giovane, ha ora individuato anche la persona che avrebbe diffuso per prima il filmato sul web.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, l’uomo sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di revenge porn.