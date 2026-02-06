Stefano De Martino e Gilda Ambrosio “coppia collaudata”: i dettagli della serata a due

Ansa Stefano De Martino

Stefano De Martino è single? Chissà. Il conduttore, dopo la fine della relazione con Caroline Tronelli, non è stato più protagonista della cronaca rosa. L’estate al fianco della Tronelli, l’idillio, le foto insieme, poi quel video pubblicato online, un momento difficile per il conduttore di Affari Tuoi. Al suo fianco, però, ciclicamente, torna un nome, ovvero quello della sua ex Gilda Ambrosio. Si parla di amicizia speciale, ma anche di un affiatamento tale da sembrare una “coppia collaudata”.

Stefano De Martino vicino a Gilda Ambrosio

Per Stefano De Martino, gli ultimi mesi sono stati un concentrato di emozioni, con diversi eventi difficili da affrontare: il video intimo online, la partenza anticipata di Affari Tuoi, la lotta continua allo share contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Poche settimane fa, il conduttore ha anche dovuto dire addio all’amato papà Enrico, colui che gli ha trasmesso la passione per il ballo. Nei momenti complessi della sua esistenza, però, c’è sempre stata una persona, un’amica speciale: Gilda Ambrosio.

Il settimanale Oggi li ha pizzicati insieme, per una serata in giro per Milano: De Martino si è diretto a casa di Gilda con la sua auto, poi hanno cenato in un ristorante di lusso nel Quadrilatero della Moda e infine sono “spariti nella notte”. Per descrivere la loro vicinanza – mani che si sfiorano, sguardi che si incrociano – il settimanale ha usato un termine ben preciso, ovvero “coppia collaudata”. Anche a novembre, in ogni caso, il settimanale aveva lanciato un’indiscrezione su di loro, riferendo una vicinanza speciale.

Il legame tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Gilda Ambrosio e Stefano De Martino sarebbero sempre più vicini, o forse lo sono sempre stati? Con la designer, De Martino ha mantenuto un rapporto di amicizia, che negli anni, a più riprese, si è fatto sempre più speciale. Eppure, quel ruolo non renderebbe tanto felice l’Ambrosio, che vorrebbe “scrollarsi di dosso il ruolo ambiguo di amica speciale”. Tra l’altro, sempre nelle ultime settimane, si è scatenato un presunto gossip, la vicinanza di De Martino a Rocío Muñoz Morales, ma è stata lei stessa a smentire tutto. “Stefano è un professionista che stimo e un amico e basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno”.

Per Gilda, invece, Stefano è “una delle persone più importanti della mia vita”. La loro prima relazione risale al 2018, quando Stefano aveva detto: “Gilda fa parte della mia vita, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità“. E proprio l’affinità non li ha mai fatti separare, da coppia ad amici, e poi chissà. Al momento, De Martino sarebbe comunque concentrato sul suo lavoro: Affari Tuoi in primis, un impegno costante, anche di rinnovamento, per contrastare La Ruota della Fortuna. E poi, nel 2026, dovrebbe tornare Stasera Tutto è Possibile, confermato dallo stesso conduttore a giugno. Per lui, però, non si profila Sanremo all’orizzonte, almeno per il momento: per Carlo Conti, serve “qualcuno che abbia il know how e l’esperienza”.