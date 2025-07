Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme? Lei svela la verità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme? L’imprenditrice è stata avvistata da tempo accanto al conduttore ed è ormai chiaro che fra i due ci sia un legame speciale. A chiarire cosa la unisce all’ex di Belen Rodriguez è stata proprio l’influencer ed esperta di moda.

Le parole di Gilda Ambrosio su Stefano De Martino

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, Gilda Ambrosio avrebbe raccontato il suo legame con Stefano De Martino, definendolo come qualcosa di davvero unico. “A Stefano voglio un bene infinito – ha svelato Gilda -. È una delle persone più importanti della mia vita”.

I due si conoscono da anni e hanno trascorso insieme diverse vacanze. Qualche mese fa erano stati avvistati a Miami in compagnia di Santiago, il figlio nato dall’amore di De Martino per Belen Rodriguez. Gilda è spesso ospite della barca del conduttore, ma anche delle sue straordinarie feste, organizzate nella lussuosa villa di Posillipo, a Napoli.

Insomma, Gilda fa parte a 360 gradi della vita di Stefano, ma, a quanto pare, fra i due ci sarebbe qualcosa che va al di là del legame sentimentale. Un rapporto unico e indissolubile, raccontato da sguardi complici, sorrisi e dalle rivelazioni dell’imprenditrice.

Chi è Gilda Ambrosio

Napoletana, classe 1992, Gilda Ambrosio è una star di Instagram e un’influencer esperta di moda. Dopo aver frequentato il liceo artistico, ha scelto di studiare moda presso l’Istituto Marangoni di Milano. Nel 2016 ha creato insieme all’amica Giorgia Tordini il marchio The Attico, diventato da subito un must per i suoi look audaci. Un successo che le ha consentito di entrare nella lista Forbes “30 Under 30 Europe”.

“Non sono stato veramente fidanzato, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità. Sfuggo in amore perché ho paura di legarmi”, aveva confidato nel lontano 2018 De Martino, parlando del rapporto con Gilda.

Da allora ne è passato di tempo, ma la Ambrosio è sempre rimasta una presenza fissa nella vita del conduttore. Una donna importante per Stefano De Martino, proprio come Belen Rodriguez che, nonostante le liti e gli scontri, è sempre stata un punto fermo per l’ex ballerino.

Non a caso i due sono stati avvistati insieme a Porto Cervo. Stefano infatti ha deciso di raggiungere Belen, in Sardegna per una vacanza con alcune amiche e i figli. Gli ex hanno trascorso una serata divertente insieme ad altri amici, in un noto locale.

“Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”, ha raccontato lui, parlando del legame con l’ex moglie.

Mentre lei ha commentato il suo successo con Affari Tuoi: “Il ragazzo è bravo, furbo, è capace. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen’. Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire “sono la fidanzata di”. Però, a parte questo, che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice ‘non è bravo’ è perché rosica. Poi ci sono tanti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare”.