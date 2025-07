Stefano De Martino, i party sfrenati nella villa da 2 milioni di euro e le regole per gli ospiti

Spuntano le indiscrezioni sui party sfrenati di Stefano De Martino nella sua mega villa da 2 milioni di euro, fra lusso e una regola per gli invitati.

Party sfrenati, una villa da 2 milioni di euro, musica e festa sino al mattino: l’estate di Stefano De Martino è ufficialmente iniziata e il conduttore si è trasferito a Napoli, per la precisione nel quartiere Posillipo per vivere mesi all’insegna del relax e del divertimento.

I party sfrenati di Stefano De Martino nella super villa

A svelarlo è il settimanale Oggi secondo cui Stefano De Martino, archiviata una stagione fortunatissima in tv con Affari Tuoi, si starebbe concedendo tantissimo divertimento. L’ex marito di Belen Rodriguez ha infatti raggiunto Napoli dove, qualche tempo fa, ha comprato una super villa dal valore di 2 milioni di euro.

Una location esclusiva, con accesso diretto al mare, e un giardino favoloso, situata nel ricco quartiere di Posillipo. Proprio nella villa, De Martino organizzerebbe delle feste che durerebbero sino al mattino, chiedendo agli ospiti di non usare i cellulari durante il party per proteggere la privacy di tutti.

“Memorabili e riservatissime le sue feste a bordo piscina nel lussureggiante giardino a prova di paparazzi – scrive Alberto Dandolo -. Ore piccole, un costante via via di amici della Napoli bene e di ragazze statuarie”. Chi ha partecipato ai party afferma che De Martino sarebbe generosissimo e non baderebbe a spese. Avrebbe solamente imposto una regola a chiunque prenda parte alle feste: “È severamente vietato postare sui social foto e video serate”.

L’estate di Stefano De Martino, fra gossip e nuovi amori

L’estate del conduttore dunque sarebbe solo iniziata e, a giudicare dalle premesse, sarà piuttosto movimentata. Nelle scorse settimane Stefano era stato avvistato con diverse donne a bordo della sua barca e ogni volta si era parlato di una nuova storia d’amore.

Prima con Gilda Ambrosio, imprenditrice e influencer, sua ex fiamma divenuta un’amica fidata. Poi con Caroline Tronelli, ricca ereditiera originaria di Napoli che era apparsa persino nelle sue Stories di Instagram. Si era poi parlato di un legame speciale con Angela Nasti, ma il conduttore non ha mai confermato nè smentito.

L’unico amore della sua vita, almeno per ora, resta Santiago. Il figlio nato dal legame con Belen Rodriguez, grande amore del presentatore. I due si erano incontrati ad Amici, quando lui stava ancora con Emma Marrone e lei con Fabrizio Corona, poco dopo il colpo di fulmine erano arrivate le nozze e la nascita del primo figlio.

In questi anni Belen e Stefano si sono presi e lasciati più volte, un lungo tira e molla che però non si è mai concluso. L’ultima rottura risale a qualche tempo fa, quando Belen Rodriguez aveva confessato di aver combattuto contro la depressione e aveva parlato dei tradimenti di De Martino con diverse donne.

“Nessuna ha resistito a lungo – aveva detto qualche tempo fa, parlando delle sue relazioni dopo l’addio a Belen -. Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, diciamo secondo anello, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo”.