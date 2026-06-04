Belen Rodriguez, come sta: il ruolo di Stefano De Martino e dei genitori

IPA Belen Rodriguez

Sono passate quasi due settimane da quel 25 maggio in cui Belen Rodriguez è stata soccorsa nel suo appartamento milanese e accompagnata in ospedale in codice giallo. Da allora sta lavorando per ritrovare il proprio equilibrio, lontano dai riflettori e supportata da una rete di affetti che, oggi più che mai, si è stretta intorno a lei. A confermarlo sono i suoi stessi profili social, dove negli ultimi giorni sono ricomparse alcune piccole tracce di normalità: una storia con la figlia Luna Marì, qualche scatto rassicurante, segnali timidi ma incoraggianti di una ripresa graduale.

Come sta Belen Rodriguez: la vicinanza di Stefano De Martino

Sul tema, però, è il settimanale Oggi a fornire il quadro più dettagliato della situazione, raccontando chi l’ha supportata in questo periodo difficile. E il nome che viene citato con più frequenza nella ricostruzione di Alberto Dandolo è quello di Stefano De Martino. Sì, proprio l’ex marito di Belen Rodriguez, papà di Santiago, oggi presenza fondamentale nella sua vita. Un legame mai del tutto interrotto e che, anzi, in questi giorni si sta rivelando il vero punto di forza per la conduttrice. “A Belén voglio tanto bene. Sinceramente bene. Sarà sempre nella mia vita, è la madre di mio figlio”, aveva detto in tempi non sospetti il volto di Affari Tuoi. Una promessa che oggi sta mantenendo alla lettera.

Ma De Martino non è l’unico. Accanto a Belen si è stretta anche tutta la famiglia Rodriguez. La sorella Cecilia è stata una delle prime ad accorrere e continua a stare al suo fianco, mentre i genitori Veronica e Gustavo hanno scelto di anticipare il ritorno in Italia dall’Argentina, dove stavano trascorrendo una vacanza prima dell’episodio.

Patrizia Griffini, l’amica del cuore di Belen, è al suo fianco ed è da sempre tra i pilastri della cerchia più stretta della Rodriguez. E ovviamente i suoi due figli, Santiago e Luna Marì, fonte di forza in un momento così complicato. La piccola, nelle ultime ore, è apparsa proprio in una delle stories pubblicate dalla mamma. Santiago, invece, è stato fotografato dal settimanale Oggi mentre papà Stefano lo accompagnava dal dentista.

Cosa è successo a Belen Rodriguez

Sono passati solo pochi giorni da quando Belen è rimasta chiusa nel suo appartamento in zona Brera (qualcuno dice per errore, altri scrivono di un crollo emotivo). I vicini, allertati dalle sue urla, hanno chiamato i soccorsi. I Vigili del Fuoco si sono presentati alla porta, e poco dopo è arrivato Stefano De Martino, che si trovava nella sua casa a Milano con il figlio Santiago. Avvisato della situazione, ha raggiunto Belen ed è stato decisivo nel convincerla a sbloccare la porta e ad accettare il ricovero al vicino Policlinico.

Anche dopo le dimissioni, il sostegno di Stefano non è venuto meno. È stato lui a riaccompagnarla personalmente a casa e a metterla al sicuro. Per riuscirci, peraltro, il presentatore ha dovuto stravolgere completamente i suoi impegni professionali: ha annullato le registrazioni delle puntate di Affari Tuoi in programma nelle ore successive, rinviando tutti gli appuntamenti già fissati. La priorità è una sola: riprendersi, lentamente, con accanto chi conta davvero.