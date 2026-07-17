Sarah Felberbaum a Gaia De Rossi: “Sei parte di me”. L’amore non è solo questione di sangue

IPA Sarah Felberbaum

Ci sono legami che superano ogni confine dettato dalla biologia, cosa che talvolta dimentichiamo. Sono legami capaci di fiorire nella semplice quotidianità, diventando fondamentali per chi li vive. Lo sa bene Sarah Felberbaum, il cui rapporto con Gaia De Rossi, primogenita del marito Daniele De Rossi, rappresenta proprio questo: essere una felice famiglia allargata, oggi. Un legame che l’attrice non perde occasione di celebrare e che riconferma, in occasione del compleanno della ragazza, come l’affetto (quello vero) non sia solo una questione di sangue.

La dedica di Sarah Felberbaum a Gaia De Rossi

L’attrice ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram una bella dedica alla sua Gaia, nel giorno del 21esimo compleanno. Delle foto che le ritraggono insieme, con la famiglia al completo (cagnolino incluso), poi le sue parole: “A te, che negli anni sei diventata la mia persona. A tutto quello che mi hai insegnato. Alla donna che, anche grazie a te, sono diventata. Ai nostri viaggi. Alle playlist condivise. Alle fotografie. Alle conversazioni infinite su tutto e su niente. Alla certezza che sei stata nella gioia e che ho ritrovato, ancora più forte, nel dolore”.

E ancora: “Guardarti crescere è un privilegio. E sono immensamente orgogliosa della donna meravigliosa che stai diventando. Alle prossime avventure. Alle prossime chiacchiere sdraiate sul letto, che iniziano con una frase e finiscono chissà dove. Sei parte di me, in un modo che è difficile spiegare. Ti amo”.

Una dichiarazione d’amore che racconta molto del rapporto tra le due donne e di quest’ultimo periodo che, come la stessa Felberbaum ha scritto sui social, è stato uno dei più complessi della sua vita. Un periodo in cui l’ansia l’aveva spinta a cercare rifugio unicamente tra le mura di casa e nell’abbraccio dei suoi affetti più cari. E per lei, Gaia, è una spalla su cui poter sempre contare.

Un rapporto cresciuto nel tempo

Questo legame non è nato dall’oggi al domani, tutt’altro. È il frutto di un cammino fatto di piccoli passi e di cura quotidiana, iniziato quando Gaia De Rossi era solo una bambina.

Sarah Felberbaum è entrata in punta di piedi nella vita di Daniele De Rossi, accogliendone il passato con rispetto e trasformandolo in un presente condiviso. Nelle sue interviste, l’attrice ha spesso ricordato come le donne che la circondano siano le sue più grandi guide. Parlando a Donna Moderna, ad esempio, si è commossa definendo Gaia una delle sue più importanti maestre di vita: “La considero mia figlia e sta diventando una gran bella donna. Vederla forte e libera è stupendo, sono fiera di lei. Mi auguro rimanga con questo grande cuore. Sono fortunata, ho belle donne accanto”.

Non ci sono mai state distinzioni tra Gaia e i figli nati dall’unione con l’ex calciatore, Olivia Rose e Noah. Per Felberbaum sono tutti, indistintamente, i suoi bambini. Va da sé parlare del perfetto esempio di famiglia allargata, quella che scardina i vecchi stereotipi dimostrando che l’amore si costruisce giorno dopo giorno, con pazienza e senza pregiudizi. Essere madri, in fondo, significa soprattutto “esserci”.