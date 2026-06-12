Come sta Sarah Felberbaum: “Quando stai passando uno dei momenti più brutti della tua vita”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sarah Felberbaum

Il coraggio di raccontare le proprie fragilità, senza paura e con sincerità, Sarah Felberbaum ha scelto di raccontarsi su Instagram, senza filtri, parlando delle difficoltà che sta attraversando in questo periodo. L’attrice, in un lungo post, ha rivelato che sta vivendo uno dei “momenti più brutti” della sua vita, ma che al suo fianco, per fortuna, ci sono le persone che ama, pronte a sostenerla e aiutarla.

Il racconto di Sarah Felberbaum su Instagram

Un invito ad un concerto, che non voleva accettare, poi la scelta di seguire suo marito, Daniele De Rossi, e la consapevolezza di aver compiuto un piccolo passo per ritrovare il sorriso. Sarah Felberbaum ha affidato a Instagram il racconto di una serata trascorsa insieme all’ex calciatore e agli amici più cari al concerto di Cesare Cremonini.

L’attrice ha rivelato di trovarsi in un momento difficile della sua vita, così tanto da non voler stare in luoghi con molte persone, sentendosi a suo agio solamente a casa. Ad aiutarla a superare questo periodo il marito Daniele De Rossi e tante persone che le vogliono bene e che l’avrebbero convinta a uscire e prendere parte al live di Cremonini.

“Quando stai passando uno dei momenti più brutti della tua vita, dopo un anno complicato, e alcune delle persone che ami di più ti dicono: Stasera si esce – ha scritto Sarah -. E tu non vuoi. Perché la gente, ultimamente, ti mette ansia. Perché ti senti al sicuro solo dentro casa, con tua mamma o tua sorella. Con i tuoi figli o tuo marito. Le persone che ti conoscono davvero e davanti alle quali non devi mai fingere”.

“Poi ti lasci convincere e, nonostante quella sensazione di pericolo addosso, esci – ha aggiunto -. E sorridi. E non pensi. E bevi dei gin tonic. E ridi e scherzi con gente simpatica. E per un istante ti ricordi cosa significa sentirsi felice. E te ne vergogni, come se fosse sbagliato. E scoppi a piangere, perché non sai più cosa sia giusto o sbagliato. Ecco, per me ieri sera non è stato un semplice concerto. È stato un momento di felicità. Grazie”.

La forza di Sarah Felberbaum e l’amore di Daniele De Rossi

Nelle immagini pubblicate da Sarah Felberbaum l’attrice balla insieme ad un’amica, poi abbraccia il marito e canta a squarciagola le canzoni di Cesare Cremonini. Foto che raccontano una serata spensierata e un momento importante per Sarah, circondata dall’amore per i suoi cari.

Qualche tempo fa l’attrice aveva raccontato, con grande coraggio, di aver sofferto di depressione in passato. Nel 2023, intervistata da Oggi, aveva spiegato: “So cosa significa la depressione, ho avuto problemi con il cibo, e ho impiegato anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché”.

Un male contro cui Sarah ha sempre combattuto con grande coraggio, sostenuta da Daniele De Rossi. I due si sono sposati nel 2015 e hanno avuto due figli: Olivia Rose e Noah.