Cesare Cremonini vola a Londra: il ritorno in studio per il nuovo album

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Cesare Cremonini lavora a un nuovo album

L’affetto dei fan, accorsi a migliaia per cantare ed emozionarsi durante il suo ultimo tour estivo, ha dato una nuova energia a Cesare Cremonini. Reduce dalle sei date negli stadi, il cantautore bolognese ha scelto di trasformare quell’entusiasmo in nuova musica, tornando subito in studio di registrazione.

Questa volta la destinazione è Londra. È nella capitale inglese che Cremonini ha deciso di lavorare al suo nuovo progetto, destinato ad aprire una nuova fase della sua carriera. Un nuovo album ma, soprattutto, il primo capitolo di qualcosa di più ampio e articolato: una trilogia.

Cesare Cremonini a Londra per il nuovo album

Dai Lunapop ai grandi successi da solista, Cesare Cremonini ha costruito negli anni una carriera che in pochi possono vantare. Lo dimostrano gli stadi pieni dell’ultimo tour, il pubblico che canta ogni brano dall’inizio alla fine e un repertorio entrato nell’immaginario musicale anche di chi non è un suo fan accanito.

Eppure, chi fa musica sa che non esiste un vero punto d’arrivo. Ogni album è una ripartenza, un’occasione per mettersi di nuovo in discussione e cercare strade inesplorate. È con questo spirito che Cremonini è volato a Londra, città da sempre crocevia di contaminazioni artistiche, per lavorare al suo nuovo progetto nei Rak Studios insieme alla compositrice e direttrice d’orchestra Rosie Danvers.

Lì, il cantante si è messo a lavorare accanto a un’orchestra quasi interamente al femminile: “Sono qui per completare il lavoro di archi di un album incredibile che ci porterà nel futuro. Sono stati mesi di lavoro entusiasmante. Sono felice per tutto ciò che ho vissuto e che mi ha portato qui. Questo album non ci porterà negli stadi o nei grandi spazi ma nel cuore della musica“, ha scritto sui social.

Il nuovo album di Cesare Cremonini apre una trilogia

Più che un nuovo disco, quello a cui sta lavorando Cesare Cremonini sembra essere un vero punto di svolta. Il cantautore ha infatti annunciato che il progetto nato a Londra sarà soltanto il primo capitolo di una trilogia, destinata a guidare non solo la sua produzione musicale, ma anche il modo in cui tornerà a incontrare il pubblico dal vivo.

“Questo nuovo album sarà il primo di tre dischi che guideranno le mie scelte su dove e come tornare sul palco. Ricominciamo tutto da capo“, ha scritto il cantante lasciando intendere come, per lui, ogni traguardo diventi un nuovo punto di partenza, ogni album l’occasione per rimettersi in gioco e cercare una strada diversa.

Non è la prima volta che accade. Nel corso della sua carriera, infatti, Cremonini ha spesso trovato nella musica un modo per reinventarsi e attraversare i momenti più delicati della sua vita. Lo aveva raccontato anche parlando del sassofono, strumento a cui si è avvicinato durante un periodo particolarmente complicato e che è diventato un nuovo linguaggio con cui esprimersi.

Per questo la trilogia assume un significato che va oltre l’annuncio di tre nuovi dischi. “Se conosci la musica, ma direi qualsiasi cosa che stai cercando, sai che ci si può mettere una vita intera a trovare la tua prima volta. Il mio sogno forse è irraggiungibile ma mi guida e porta dove voglio essere. Il disco è al centro di tutto. Sono in piena”.