Cesare Cremonini emoziona Imola con l’omaggio a Vasco Rossi

Cesare Cremonini ha infiammato l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con un concerto da 75mila spettatori, emozionando con un omaggio a Vasco

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IPA Cesare Cremonini

Un concerto magico quello di Cesare Cremonini all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove si è esibito davanti a 75mila spettatori. È stato lui stesso a raccontare le emozioni della serata su Instagram, condividendo alcuni estratti delle esibizioni. Tra questi un omaggio a Vasco Rossi: il cantautore bolognese ha voluto celebrarne il talento incontrastato intonando le note di uno dei suoi brani più iconici.

Cesare Cremonini, l’omaggio a Vasco Rossi con una delle sue canzoni più famose

“Ho raggiunto quei sogni a cui ho dedicato tutta la vita passo dopo passo. C’era davvero una magia, qualcosa di unico che avvolgeva tutto. Sono molto felice. Grazie infinitamente e di cuore a tutti”. Così Cesare Cremonini ha commentato su Instagram il concerto di sabato 13 giugno nella nuova Music Park Arena dell’Autodromo di Imola davanti a 75mila spettatori.

Un concerto sold out nella nuova Imola Music Park Arena, dove il cantautore ha voluto omaggiare uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Stiamo parlando ovviamente di Vasco Rossi, al quale ha dedicato uno dei momenti più intensi della serata.

Insieme al pubblico ha intonato Vita spericolata, uno dei brani simbolo della musica italiana. E dal palco, Cremonini ha sottolineato l’importanza della memoria musicale e del rispetto per la storia del luogo: “Se vuoi fare la storia devi conoscerla. Noi rispettiamo questo luogo e chi ci ha permesso di sognare in grande. Grazie Vasco Rossi”, ha anche scritto su Instagram a corredo di un estratto dell’esibizione, definendo “magnifica” la nuova arena dell’autodromo.

“Non dimentichiamo da dove veniamo. Siamo tutti figli di “quel” concerto. Ho sentito il dovere di omaggiare il re dell’autodromo”, spiegando di aver sentito il dovere di rendere omaggio a chi lo ha preceduto e ha aperto la strada agli artisti di oggi. All’interno del circuito romagnolo, il 20 giugno del 1998, Vasco cantò davanti a oltre 150.000 spettatori, diventando un simbolo della musica italiana.

Il ritorno a Imola dopo quattro anni

Il ritorno di Cesare Cremonini a Imola è arrivato quattro anni dopo il concerto del 2022, quando furono 70mila gli spettatori nel paddock del circuito. Questa volta il pubblico è stato ancora più numeroso e ha fatto da cornice all’esordio della nuova Arena.

Il cantautore ha costruito uno spettacolo capace di attraversare oltre venticinque anni di musica italiana, con una scaletta pensata come un viaggio tra passato e presente, alternando i brani più recenti ai grandi successi che hanno accompagnato la sua carriera. Da Alaska Baby a La nuova stella di Broadway, passando per Buon viaggio, Marmellata #25, fino ai momenti finali con Poetica, Nessuno vuole essere Robin e Un giorno migliore.

Dopo il concerto di Imola, Cesare Cremonini chiuderà il tour 2026 con l’ultima grande data alla Visarno Arena di Firenze, mercoledì 17 giugno. La tappa di Imola è arrivata quasi a conclusione di un percorso costruito attorno ad alcune delle location open air più importanti e suggestive d’Italia: Gorizia, Roma, Milano, Imola e Firenze. Un tour pensato non solo come sequenza di concerti, ma come viaggio nei luoghi simbolici della musica dal vivo.