La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si perde nei ricordi di gioventù con Catherine Spaak e Samira splende in avorio

Dai viaggi in tenda alla bellezza di Catherine Spaak, per Gerry Scotti la puntata di giovedì 13 agosto de "La Ruota della Fortuna" è un viaggio nel passato. E Samira lo stuzzica

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

La puntata de La Ruota della Fortuna incorona un nuovo campione e regala un finale difficile da dimenticare. Simone, concorrente di Segrate, supera Francesca e Oriano grazie a una partita giocata senza perdere mai il controllo, fin dal primo momento. A La Ruota delle Meraviglie, però, la prudenza gli costa un premio da sogno.

Intanto il padrone di casa Gerry Scotti è preso dalla nostalgia della sua gioventù e racconta a una Samira Lui luminosissima di un viaggio indimenticabile in tenda.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui incanta con un minidress glitterato

A illuminare lo studio de La Ruota della Fortuna ci pensa ancora una volta Samira Lui, protagonista con un minidress color avorio ricoperto di glitter. Il modello, sostenuto da spalline sottilissime e completato da uno spacco incrociato, valorizza la sua silhouette e aggiunge una cascata di luce che inonda la valletta. Un look elegante, chic e molto in sintonia con l’atmosfera estiva della trasmissione.

Tra lei e Gerry Scotti non manca il consueto scambio di battute, ormai punto fermo della trasmissione. È proprio Samira a introdurre il tema delle vacanze in campeggio provocando il conduttore con sulla sua familiarità con le tende: “So che lei le bazzicava”, dice.

Scotti coglie subito l’assist e racconta la sua prima villeggiatura con gli amici a Lignano Sabbiadoro. “Avevamo 16-17 anni, fu la mia prima vacanza”, dice con un filo di nostalgia, poi aggiunge: “Quella prima tenda ce la siamo scambiata per 30 anni”. L’aneddoto diventa anche l’occasione per citare il libro, nel quale ha raccolto alcuni episodi della sua vita.

Gerry Scotti ricorda Catherine Spaak e diventa Terminator

La musica – quella protagonista del tabellone ma anche quella dei Fortuna Five – porta nello studio un momento più tenero. Il padrone di casa invita il pubblico ad applaudire Catherine Spaak, interprete quando era appena diciottenne nel 1964 de L’esercito del surf, uno dei brani simbolo di quella stagione. Gerry la ricorda con affetto: “Una bravissima attrice, bellissima e una presentatrice di grande talento”.

Il cinema, invece, risveglia il suo lato più giocoso. Mentre i concorrenti ricostruiscono gradualmente la frase sul tabellone, Gerry cambia voce e si trasforma scherzosamente in Terminator, scandendo le parole con tono robotico. Trova spazio anche una piccola rivincita per i mancini di tutto il mondo, “simbolo di genialità e originalità”: una manche dà l’occasione per “riabilitarli” (come se ce ne fosse bisogno). Ben due dei concorrenti lo sono e Gerry Scotti ricorda loro come non troppi decenni fa a scuola erano ancora obbligati a scrivere con la destra.

Nemmeno Paul McCartney sfugge alla sua ironia. Commentando il cambio di colore della chioma dell’ex Beatles, Gerry scherza sul passaggio da una tonalità “orso bruno” al grigio finalmente mostrato senza filtri.

Simone è il nuovo campione de La Ruota della Fortuna

In questa puntata non ce n’è per nessuno: con 14.400 euro, Simone conquista il titolo al termine di una gara affrontata, come sottolinea Scotti, con grande aplomb. Alla Ruota delle Meraviglie sceglie di fermarsi davanti a un’offerta da 15mila euro, portando così il bottino complessivo a 29.400 euro.

La soddisfazione dura fino all’apertura della busta numero 2, quella rifiutata: all’interno c’erano 100mila euro. Gerry osserva la reazione del campione e si rivolge subito alla mamma: “Signora, lo sorregga”. Poi aggiunge: “Non mi svenite tutti e due”. Simone lascia comunque lo studio da vincitore, anche se con un pensiero impossibile da scacciare.