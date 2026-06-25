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IPA

Letizia di Spagna ha voluto dedicare parole di cordoglio alle vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Un momento di profondo dolore, nel quale la sovrana ha voluto rivolgere un pensiero a un Paese in ginocchio.

Sempre molto attenta ai temi sociali e umanitari, non ha nascosto la propria commozione dinanzi a questa tragedia. Il messaggio è arrivato durante un evento ufficiale a Madrid, presso la Fondazione Ortega-Marañón. Re Felipe VI, invece, era impegnato in un viaggio verso il Messico. Ha voluto a sua volta condividere il proprio pieno sostegno, con tanto di nota ufficiale della Casa Reale. Un gesto che conferma la sensibilità della coppia reale nei confronti delle emergenze internazionali.

Le parole di Letizia per le vittime

Nel suo intervento, la Letizia ha manifestato tutta la preoccupazione della Spagna per quanto accaduto: “Siamo preoccupati e stiamo seguendo le informazioni”. Ha poi ricordato l’aiuto che il suo Paese ha già messo a disposizione, sottolineando “le ore cruciali dei soccorsi” e le sfide della ricostruzione che attendono il Venezuela. Un pensiero rivolto direttamente alle persone coinvolte, con un tono partecipe e distante dalla tipica freddezza dei comunicati di rito.

Sulla stessa linea il messaggio diffuso dalla Casa Reale, che ha voluto esprimere “tutto il nostro sostegno al popolo venezuelano. (…) Vogliamo trasmettere la nostra solidarietà, il nostro affetto e la nostra forza ai feriti e alle comunità colpite”. Parole semplici ma sentite, che fotografano la volontà di esserci, soprattutto nel momento più difficile.

Cos’è successo in Venezuela

Il Paese è stato travolto da una tragedia di vaste proporzioni. Il Venezuela è stato infatti colpito da due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5. Hanno seminato il panico soprattutto nella zona costiera settentrionale, nello Stato di La Guaira, nei pressi della capitale Caracas.

Il bilancio è drammatico e, purtroppo, in continuo aggiornamento. Si parla di decine di vittime e centinaia di feriti, con numerosi edifici crollati e gravi danni. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza, definendo l’area una vera e propria “zona di disastro”.

Il sostegno della Spagna

Non solo parole, che restano importanti, ma aiuti concreti messi in campo dalla Spagna. Il governo di Madrid ha infatti offerto assistenza umanitaria, con il Ministero della Difesa pronto a inviare un aereo e una squadra specializzata di ricerca e soccorso in ambiente urbano. Ambasciata e consolati spagnoli a Caracas restano pienamente operativi, mentre alcuni operatori telefonici hanno attivato chiamate gratuite e sim per le popolazioni colpite.

Un impegno che Letizia ha voluto rimarcare, parlando di collaborazione nelle prossime settimane: non solo nell’immediato, ma anche nella lunga fase di ricostruzione.