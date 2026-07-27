Letizia di Spagna in visita agli sfollati dell’incendio di Madrid tra la commozione dei presenti

Getty Images Letizia di Spagna

Una giornata complicata per i Reali di Spagna, che hanno voluto mostrare il loro sostegno alle popolazioni colpite dalla devastazione causata dai roghi estesi dei giorni scorsi. La Regina Letizia e il Re Felipe VI si sono recati nel comune di Villamanta per esprimere la propria vicinanza e il proprio sincero sostegno alle centinaia di persone evacuate a causa dei devastanti incendi boschivi nella Comunità di Madrid. Presso il centro sportivo La Chopera, trasformato in un centro di accoglienza temporaneo per gli sfollati di Villa del Prado e Aldea del Fresno, i Sovrani sono stati a contatto diretto con la popolazione colpita.

La presenza dei monarchi ha portato di certo conforto in una situazione critica che conta oltre 35.000 persone evacuate nell’intera regione e che necessita di molto tempo per essere risolta completamente. Accompagnati dalla presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e dai vertici dell’Unità Militare di Emergenza (UME), Felipe e Letizia hanno voluto ascoltare direttamente le storie di chi ha dovuto abbandonare la propria casa dall’oggi al domani.

L’abbraccio di Letizia di Spagna e l’ascolto delle vittime

Nel corso della visita, la Regina Letizia si è distinta per un approccio straordinariamente empatico e umano, soffermandosi a lungo a parlare con le famiglie e gli anziani accolti nella struttura. Non è una novità: Letizia è infatti nota per il suo carattere forte ma vicino alle frange più deboli, che non si è modificato da quando ha cambiato il suo status ed è diventata la moglie del Re di Spagna. La Sovrana ha voluto rimarcare quanto sia fondamentale garantire non solo assistenza materiale, ma anche un reale supporto psicologico ed emotivo a chi sta vivendo ore di profonda angoscia.

Letizia ha sottolineato l’importanza di ascoltare attentamente i residenti evacuati, mettendo in luce la tristezza, l’incertezza e le preoccupazioni di chi ha dovuto lasciare ogni cosa senza sapere cosa ritroverà al ritorno. La Regina ha voluto ringraziare i volontari e i servizi di emergenza per la grande solidarietà dimostrata nel momento più difficile, sottolineando come la popolazione, pur provata, si sia detta grata per la calorosa accoglienza ricevuta nelle strutture di soccorso.

L’impegno delle istituzioni e la solidarietà internazionale

Prima di raggiungere il centro di raccolta, Re Felipe VI aveva preso parte a una riunione operativa presso il quartier generale dell’UME a Torrejón de Ardoz, monitorando costantemente l’evoluzione dei focolai attivi. Rivolgendosi ai media presenti a Villamanta, il Re ha espresso totale solidarietà alle famiglie che hanno perso i propri beni e ha lanciato un forte appello all’unità nazionale per superare questa drammatica emergenza incendi.

Il Sovrano ha inoltre voluto ringraziare calorosamente le migliaia di operatori e i Paesi alleati – tra cui Italia, Portogallo, Turchia e Grecia – che hanno inviato personale e mezzi antincendio per supportare le operazioni di spegnimento sul territorio spagnolo. Sebbene il fronte orientale dell’incendio inizi a mostrare segnali di miglioramento, la guardia resta altissima a causa delle temperature elevate e del vento, ma la presenza delle istituzioni a fianco dei cittadini ha saputo regalare un momento di grande speranza e fiducia nel futuro.