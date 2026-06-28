Romina Power parla della figlia Ylenia: “È viva, ne sono convinta”. E su Al Bano fa una rivelazione

La cantante ha parlato di Ylenia: ha sempre rifiutato l’idea che sua figlia sia morta e ancora oggi coltiva la speranza di ritrovarla

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IPA Romina Power

Il suo cuore non ha mai smesso di credere che la figlia Ylenia sia ancora viva: come ogni madre, Romina Power continua a cercarla, legata al sangue del suo sangue con un filo invisibile che non si spezzerà mai. In occasione della sua partecipazione al Filming Italy Sardegna Festival, la cantante è tornata a parlarne, rivolgendosi alla figlia scomparsa nel 1994.

Romina Power sulla figlia Ylenia: “È viva, ne sono convinta”

Sono passati più di trent’anni da quando Ylenia Carrisi è scomparsa misteriosamente a 23 anni durante un viaggio a New Orleans, ma la speranza nel cuore di Romina Power non si è mai spenta. Del resto, come può una madre rinunciare alla possibilità di riabbracciare sua figlia?

La cantante è tornata a parlare del suo dolore al Filming Italy Sardegna Festival, dove ha ricevuto il premio alla carriera. La sua è stata ricca di successi e soddisfazioni, ma ancora oggi il suo sogno più grande, non l’ha ancora realizzato: poter incontrare di nuovo la sua primogenita Ylenia, nata nel 1970 dall’amore con Al Bano. “È viva, ne sono convinta, è da qualche parte nel mondo, la sto ancora aspettando, a braccia aperte . Ne ho parlato con un prete che ha il dono di vedere oltre”, ha raccontato.

Romina, a differenza dell’ex marito, non ha mai smesso di credere che la figlia sia ancora in vita. Del resto non ha mai creduto alla testimonianza di Albert Cordova, guardiano notturno dell’Audubon Aquarium of the Americas, che riferì di aver visto una ragazza bionda gettarsi nel Mississipi e annegare per non riemergere mai più.

“L’unica che si fece sentire fu Sophia Loren, gran donna”, ha raccontato ai microfoni del Corriere della Sera. “Pianse con me, da madre a madre”, aveva confessato in un’altra occasione. Un gesto che Romina Power non ha mai dimenticato, e che ancora oggi ha un significato immenso.

La rivelazione sul rapporto con Al Bano

Nonostante gli allontanamenti, gli alti e i bassi del loro rapporto, nell’immaginario comune il nome di Romina Power è legato indissolubilmente a quello di Al Bano. “Ancora più che in Italia siamo amati in Russia dove a un imprenditore venne in mente la reunion, nel 2013, per i 70 anni di Albano”, ha raccontato.

E ha rivelato: “Sul palco tra noi va tutto bene, non c’è tempo di litigare, abbiamo un’intesa naturale, le nostre voci si fondono bene insieme”. Le parole della cantante suonano un po’ come una rassicurazione, anche se lontano dalle scene e dai riflettori, i due ex coniugi hanno dimostrato di non andare sempre d’amore e d’accordo.

Recentissimo infatti lo scambio di battute dopo l’intervista di Romina Power a Belve. L’artista in quell’occasione aveva parlato di Al Bano come di un “supporto che è venuto a mancare”. Parole che non sono state affatto gradite dal cantante di Cellino San Marco: “Io ho tentato di tutto per salvare la nostra unione e la nostra famiglia. Per me la famiglia è sacra. Io ero lì, sono sempre stato lì, ma lei non mi ha neanche visto”, aveva dichiarato nel salotto di Domenica In provato dal dolore.