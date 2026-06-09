Al Bano Carrisi chiude con Romina Power: “Non canteremo mai più insieme”

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IPA Al Bano Carrisi e Romina Power

Al Bano Carrisi chiude definitivamente le porte ad un futuro musicale con Romina Power, affermando che non canterà mai più con l’ex moglie.

Al Bano Carrisi chiude con Romina Power

Al Bano Carrisi e Romina Power hanno formato per anni una delle coppie più amate dello showbiz. Un sodalizio non solo sentimentale, ma anche artistico che li ha portati a cantare brani cult come Nostalgia Canaglia e Felicità. Anche quando il matrimonio è terminato, Al Bano e Romina hanno continuato a cantare insieme, seppur con qualche periodo di stop.

Ora però sembra che il cantante di Cellino San Marco non sia più disposto a lavorare con l’ex moglie. “Con Romina non canterò più. Mai più”, ha svelato l’artista a DiPiù Tv. Dietro questa scelta ci sarebbero le recenti tensioni fra i due e la lite a distanza causata dalle parole di Romina Power a Belve.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani infatti l’attrice e cantante aveva affermato che dopo la scomparsa di Ylenia, primogenita di Al Bano e Romina, non aveva trovato un sostegno nel marito e questo aveva contribuito alla fine della loro relazione.

La frase pronunciata da Romina aveva fatto infuriare Al Bano che si era difeso prima a Domenica In, poi in numerose interviste.

“Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”, aveva detto Romina. Aggiungendo: “Io so che Ylenia è da qualche parte. Lo sento”.

“Chi andava in giro a New Orleans con l’ispettore della polizia? – aveva replicato lui – Io, mi ha portato in macchina con altri poliziotti nei posti più trucidi, dove spacciavano, con le pistole in mano, come si fa a dire che non c’era il sostegno? Dov’eri tu? Perché spari queste cose alle mie spalle? Ha detto che siamo stati là e io me ne sono andato via per fare il mio lavoro, ma è una frase da schiaffi, da pugnalata nel cuore”.

Gli ultimi due concerti di Al Bano e Romina

Nonostante la scelta di Al Bano di non cantare più con Romina, i due dovranno presto risalire sul palco per quelli che saranno gli ultimi live della coppia musicale.

Un anno fa, prima del litigio, Al Bano e Romina avevano infatti firmato un contratto per realizzare due concerti. Il primo in Austria, ad agosto alla Seebühne di Mörbisch sul Lago di Neusiedl, in seguito saliranno sul palco a Poznan, in Polonia. “Saranno gli ultimi due concerti”, ha chiarito Al Bano, che non sembra intenzionato a perdonare Romina per le sue parole.

Si chiude così un grande amore, coronato dalle nozze nel 1970 e dalla nascita di quattro figli: Ylenia, Cristel, Yari e Romina Jr. Un legame che sembrava indissolubile, messo a dura prova dalla scomparsa di Ylenia nel 1993 e dalla ricerca disperata di quella figlia tanto amata, sparita nel nulla a New Orleans.

Negli anni Romina, come raccontato alla Fagnani, non ha più avuto grandi amori. Al Bano invece ha ritrovato il sorriso grazie a Loredana Lecciso da cui ha avuto i figli Yasmine e Bido.