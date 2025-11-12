Vera Wang, stilista 76enne che ne dimostra 40

Vera Wang, classe 1949, pattinatrice diventata stilista, prima di abiti da sposa e poi da red carpet. Nata e cresciuta a New York da genitori cinesi, questa piccola (161 cm) grande donna inserita da Forbes nella lista delle donne self-made più ricche d'America del 2018, è un mistero della Natura e della genetica, considerato che la sua ultima apparizione ai CFDA Fashion Award a inizio novembre ha lasciato senza fiato: a 76 anni compiuti ne dimostra la metà e soprattutto sembra addirittura più giovane ora che a inizio carriera. Come nel celebre film con Brad Pitt, Il curioso caso di Benjamin Button, il tempo per lei sembra scorrere al contrario. Non ci credete? Guardate la gallery