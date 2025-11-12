Vera Wang, stilista 76enne che ne dimostra 40

Pubblicato: 12 Novembre 2025 13:05

Vera Wang, classe 1949, pattinatrice diventata stilista, prima di abiti da sposa e poi da red carpet. Nata e cresciuta a New York da genitori cinesi, questa piccola (161 cm) grande donna inserita da Forbes nella lista delle donne self-made più ricche d'America del 2018, è un mistero della Natura e della genetica, considerato che la sua ultima apparizione ai CFDA Fashion Award a inizio novembre ha lasciato senza fiato: a 76 anni compiuti ne dimostra la metà e soprattutto sembra addirittura più giovane ora che a inizio carriera. Come nel celebre film con Brad Pitt, Il curioso caso di Benjamin Button, il tempo per lei sembra scorrere al contrario. Non ci credete? Guardate la gallery
Foto di Sara Gambero

Sara Gambero

Giornalista esperta di Spettacolo e Lifestyle

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.