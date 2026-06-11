Granite, gelati e sorbetti: la macchina che ti svolta l’estate ora costa quasi la metà

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon La migliore macchina per il gelato da comprare

Granite, gelati, sorbetti, ma anche bevande ghiacciate e cocktail frozen. Non è un sogno, ma la macchina per gelato Cuisinart Frost Fusion che ti svolterà l’estate, regalandoti dolci e bibite freschissime in pochissimi minuti e senza sforzo. Ora la trovi ad un prezzo bassissimo. Su Amazon infatti costa quasi la metà: 219,90 euro, anziché 349,90 euro!

Offerta Cuisinart Frost Fusion Macchina per gelato, frappé e bevande ghiacciate

Uno sconto che ti consente di portarti a casa un piccolo elettrodomestico utilissimo e che non smetterai mai di usare. Aggiungi gli ingredienti, scegli fra uno dei sei programmi pre-impostati, poi non ti resterà che aspettare, usando l’erogatore per servire gelati, sorbetti, frappé e qualsiasi altra cosa desideri.

La migliore macchina (6 in 1) per gelati, frappé, granite e sorbetti

Il bello di questa macchina per il gelato è che consente di preparare tantissime specialità ghiacciate per rinfrescarsi durante l’estate, regalandosi un momento di relax oppure offrendo qualcosa di delizioso ai propri ospiti. Gelato gustoso, granite, sorbetti, frappé: hai solo l’imbarazzo della scelta!

Prepara quello che desideri in soli 30 minuti, senza bisogno di pre-congelamento. Mescola e raffredda sino a 1,6 litri in pochissimo tempo, per questo è una macchina ottima da usare anche durante feste o cene in famiglia. I comandi d’altronde sono semplicissimi e consentono di creare dessert ghiacciati in modo veloce e facile, senza stress, seguendo pochi passaggi.

La funzione keep cool automatica inoltre permette di mantenere il gelato fresco sino a 30 minuti e le bevande ghiacciate per più di 16 ore. In questo modo potrai servire gelati, frappé e granite sul momento, ogni volta che lo desideri. Infine il risciacquo automatico permette una pulizia rapida e senza sforzo.

Offerta Cuisinart Frost Fusion Macchina per gelato, frappé e bevande ghiacciate

Come preparare il gelato? Non serve essere dei professionisti per avere a casa un delizioso gelato, basta la macchina Cuisinart Frost Fusion! Ti serviranno latte intero freddo, panna liquida, zucchero, estratto di vaniglia e un pizzico di sale.

Prepara la base: sciogli lo zucchero in una ciotola, unendo il sale, il latte e l’estratto di vaniglia. Infine versa nella miscela la panna liquida. Riponi tutto il composto in frigorifero per circa 15-30 minuti sino a quando non si sarà raffreddato. A questo punto non ti resterà che avviare Cuisinart Frost Fusion, montando l’ugello a stella sotto il gruppo di erogazione e bloccando in posizione verticale la leva frontale.

Accendi la macchina e seleziona il programma Ice Cream usando il display touch. Premi il pulsante Avvio e versa la miscela ormai fredda nell’imbuto superiore, senza superare il limite. A questo punto dovrai semplicemente attendere 30 minuti, durante i quali la macchina lavorerà per incorporare l’aria. Quando emetterà un suono il tuo gelato sarà pronto.

Prendi un cono oppure una coppetta, posizionalo sotto l’ugello e spingi la leva verso il basso. Per creare un classico gelato a vortice muovi il cono lentamente con un movimento rotatorio mentre il gelato scende. E il gioco è fatto!

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