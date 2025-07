La macchina che ti fa il gelato in casa in soli 30 minuti è tutto ciò che ti servirà per resistere al caldo estivo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Quando fa troppo caldo non c’è niente di meglio di un bel gelato per affrontare le temperature afose e vivere serenamente l’estate. Da oggi puoi prepararlo a casa senza nemmeno bisogno di uscire grazie alla gelatiera. Negli anni questo elettrodomestico, prima piuttosto complicato, si è evoluto, diventando sempre più preciso, veloce e semplice da utilizzare.

Quella di Ariete ti consente di preparare il gelato in soli 30 minuti, preparando i gusti che preferisci e godendoti una merenda o un break dolcissimo. La trovi su Amazon scontata del 28% e la paghi solo 42 euro. Consente di preparare gelati alla frutta, allo yogurt e sorbetti grazie ad un cestello a doppio isolamento rimovibile in alluminio.

Nel kit inoltre sono compresi anche dei piedini antiscivolo e una spatola per mescolare il gelato e facilitare la preparazione. Il design inoltre è favoloso, red and white, ispirato agli Happy Days americani degli anni Cinquanta. Fare il gelato in casa, d’altronde, dà tantissima soddisfazione e puoi usare qualsiasi ingrediente hai a disposizione per realizzarlo. Ti basterà un po’ di frutta – qualsiasi – o del latte. Le preparazioni infatti sono semplici e potrai sbizzarrirti per creare la tua ricetta freschissima e golosa.

Come si prepara il gelato in casa

Il funzionamento della gelatiera Ariete è semplicissimo, adatto anche a chi è alle prime armi. Ti basterà riporre in frigo il contenitore con il liquido refrigerante per almeno 24 ore. Il consiglio, dunque, è quello di tenerlo sempre in freezer durante l’estate per poterlo usare subito a seconda delle necessità. A questo punto non ti resterà che mescolare tutti gli ingredienti nel cestello e trasferire poi il composto nel freezer dove si trasformerà in gelato.

L’unico consiglio importante? Cerca di miscelare alla perfezione tutti gli ingredienti, assicurandoti che il composto sia perfettamente omogeneo. Questo ti consentirà una mantecazione eccellente e non avrai mai cristalli di ghiaccio oppure di zucchero nel gelato. Per aiutarti usa in fase di preparazione un frullatore a immersione che ti consentirà di sciogliere lo zucchero e mescolare benissimo gli ingredienti.

Chi ha provato la gelatiera Ariete afferma che il gelato ottenuto è buono e cremoso. L’elettrodomestico è facile da usare, semplicissimo da pulire e assemblare. Gli ingredienti principali per realizzare un gelato fatto in casa sono zucchero, panna e latte. Il migliore latte per il gelato in casa è quello fresco e intero, mentre la panna dovrà essere fresca e liquida.

Per quanto riguarda lo zucchero puoi usare il normale zucchero da cucina, ma anche sperimentare con fruttosio o glucosio. Per preparare un gelato fiordilatte, ad esempio, ti basteranno 1 litro di latte fresco intero, 2 dl di panna e 250 grammi di zucchero.

Il gelato alla frutta, invece, si prepara senza panna né latte. La base da cui partire è costituita per il 50% da acqua e per il 50% da zuccheri. A questa va aggiunta poi la frutta che desideri, con una percentuale che varia a seconda dei tuoi desideri.

