Belen, il ruolo decisivo di Stefano De Martino: “È corso subito da lei”

Sono giorni difficili per Belen Rodriguez, ricoverata e poi dimessa dopo un episodio delicato che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Come ha reagito Stefano De Martino

Il drammatico lunedì vissuto da Belen Rodriguez a Milano si è trasformato rapidamente in una crisi privata in cui la figura di Stefano De Martino è risultata decisiva per la gestione dei soccorsi. E proprio mentre le sirene svegliavano il quartiere Brera, dove risiede la showgirl, nel dietro le quinte aveva luogo un delicato intervento coordinato che ha visto il conduttore nel ruolo di primo referente e mediatore familiare.

I fatti hanno avuto inizio alle 7,10 di lunedì 25 maggio, quando alcuni vicini hanno allertato il 112 a causa dello stato di forte agitazione della conduttrice. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato, che hanno attivato i protocolli di emergenza contattando subito l’ex marito per informarlo della situazione e accertarsi della sicurezza del figlio Santiago che in quel momento non sarebbe stato presente all’interno dell’appartamento.

Stefano De Martino, lo stop a Roma e la corsa a Milano

Ricevuta la notizia, Stefano De Martino non ha esitato un solo istante. Il conduttore avrebbe dovuto trovarsi a Roma, presso il Teatro delle Vittorie, per registrare le nuove puntate di Affari Tuoi. Davanti all’emergenza, però, gli impegni professionali e i palinsesti televisivi hanno perso qualsiasi valore. La produzione ha dovuto rinviare i lavori, mentre Stefano si metteva in viaggio per raggiungere l’ex moglie nel minor tempo possibile La sua presenza si è rivelata l’elemento chiave per sbloccare una situazione di forte tensione psicologica. Sono stati mesi certamente difficili, per lei, che aveva già parlato pubblicamente di alcuni disagi che stava attraversando e dai quali stava cercando di riprendersi.

Secondo le ricostruzioni, è stato proprio De Martino a trovare le parole giuste, riuscendo a tranquillizzare Belen e a convincerla ad accettare il trasporto volontario in codice giallo presso il Policlinico di Milano. Un atto di mediazione che dimostra quanto, al di là delle separazioni e delle complessità del passato, il rispetto e la cura reciproca siano rimasti intatti.

Un legame che va oltre la fine dell’amore

Il supporto del conduttore non si è esaurito nei momenti più concitati dell’intervento. Stefano De Martino sarebbe rimasto al fianco di Belen Rodriguez per tutta la giornata di lunedì e si è ripresentato al Policlinico la mattina successiva. È stato ancora lui, martedì, ad accoglierla al momento delle dimissioni e a riaccompagnarla a casa.

L’ufficio stampa dell’ospedale ha rassicurato tutti sulle buone condizioni della showgirl. Un episodio delicatissimo, questo, di cui si è parlato fin troppo, ma che fa capire quanto la famiglia sappia ridefinirsi anche dopo la fine di un matrimonio. Malgrado i dissapori del passato e il divorzio, Stefano De Martino si è confermato il vero punto di riferimento per la stabilità e la sicurezza della sua famiglia allargata. Al fianco della showgirl, che ha potuto fare ritorno a casa dopo alcune ore trascorse al Policlinico, ci sarebbe anche la sorella Cecilia – diventata mamma da poco della piccola Clara Isabel – con la quale avrebbe ritrovato un rapporto dopo un periodo trascorso lontane l’una dall’altra. Dopo la crisi, dunque, Belen sarebbe davvero in buone mani.