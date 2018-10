Chi è Ofelia Castorina, la mamma di Diletta Leotta

editato in: da

Ofelia Castorina è la mamma (bellissima) di Diletta Leotta.

Stessi capelli biondi, stesso sorriso e stesso sguardo magnetico: Ofelia e Diletta sono due gocce d’acqua. Buon sangue non mente e la giornalista di Sky ha ereditato tutta la sua bellezza dalla mamma. Elegante e affascinante, la signora Ofelia negli ultimi anni è diventata molto popolare su Instagram, grazie soprattutto alle foto postate dalla Leotta e alla grande somiglianza fra le due donne.

La conduttrice ha un legame fortissimo con sua madre e non perde occasione per mostrare la sua bellezza ai follower di Instagram, che sembrano apprezzare la mamma di Diletta e la riempiono di Like e complimenti. “Ma qui facciamo a gara a chi è più bella”, ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto “Siete bellissime”, “Ecco da dove viene tanta bellezza”, “Sembrate sorelle” oppure “Questo è il primo caso in cui vorrei sempre la suocera a casa mia”.

Nonostante i tanti corteggiatori su Instagram, mamma Ofelia è sposata da anni con l’uomo della sua vita, il padre di Diletta Leotta. I genitori della giornalista sono i protagonisti di una storia d’amore raccontata qualche tempo fa dalla giornalista durante un’intervista a GQ Italia.

“La mia è una famiglia allargata – aveva confessato -. Mio padre e mia madre erano sposati. Lui aveva una figlia, lei tre figli. Si sono incontrati, innamorati e sono nata io. Che mi ritrovo con quattro fratelli. Una tribù. Ci amiamo – aveva aggiunto -. I miei sono stati intelligenti e hanno favorito un rapporto bellissimo, senza diaspore, litigi o incomprensioni, tentando un’impresa che nella Sicilia di trent’anni fa non era semplicissima. Abbiamo una famiglia enorme e si respira un’armonia totale”.

Mamma Ofelia vive a Catania, dove è nata Diletta Leotta, ma quando può raggiunge Milano per stare insieme alla figlia e al genero Matteo Mammì, dirigente di Sky che presto porterà all’altare la giornalista.