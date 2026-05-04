Diletta Leotta raggiante in total red per l’ultimo match prima del parto

IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta si prepara a diventare mamma per la seconda volta, e lo fa senza rallentare di un passo. La conduttrice ha seguito Inter-Parma dal palco di Fuoriclasse, il suo programma su Dazn, in collegamento con San Siro e con una Piazza Duomo in festa per il ventunesimo scudetto nerazzurro. Una serata speciale, resa ancora più significativa da un dettaglio: è stato il suo ultimo impegno sul lavoro prima del parto. A confermarlo è stata lei stessa sui social, con una didascalia: “Ultimo match prima del più grande della mia vita”, accompagnata da un cuore rosso.

Diletta Leotta, il look total red con schiena nuda

Per la sua ultima apparizione in versione premaman, Diletta Leotta non è passata inosservata con un look total red: un tubino drappeggiato lungo fino alle caviglie, con maniche lunghe, collo alto e una maxi scollatura posteriore che lasciava la schiena completamente nuda. Un abito che fasciava le forme della gravidanza senza nasconderle, anzi celebrandole.

Ai piedi, un paio di sandali mules con tacco medio di Roberto Cavalli, decorati con una stampa audace che spezzava il monocromo rosso con un tocco selvaggio. A completare il tutto, bracciali e orologio portati sopra la manica – un dettaglio di stile che Diletta ama particolarmente – hair look impeccahile e l’immancabile sorriso, da sempre il suo accessorio più bello. Un look che ha davvero lasciato il segno, e per cui ha ricevuto diversi commenti di supporto, tra cui quello di Rocío Muñoz Morales: “Meravigliosa Dile”, con un cuoricino rosso.

Il parto si avvicina: quando nasce il secondo figlio di Diletta Leotta e Loris Karius

Il secondo figlio di Diletta e Loris Karius nasce in primavera: arriva dopo la piccola Aria, nata nel 2023, che ad agosto compirà tre anni. Sul nome, però, la decisione non è ancora arrivata. “Filippo come mio nonno? Oppure Lukas? Uno dei nomi tedeschi che suggerisce mia suocera. Lei ha la sua lista. Io ho fatto la mia ma non è facile trovare qualcosa che non sia banale o troppo impegnativo”, ha raccontato la conduttrice, ammettendo che forse alla fine sarà proprio Aria a scegliere per il fratellino.

Del resto, questa seconda gravidanza è stata vissuta in modo completamente diverso dalla prima. “Per lei non avevo avuto dubbi ma con la seconda gravidanza è tutto diverso. La prima era romantica e sognatrice, questa è molto più fisica: sento proprio il corpo, provo come un istinto animale, sono sempre in allerta, come una leonessa che deve proteggere i cuccioli”, ha spiegato Diletta, che nel frattempo ha già in testa il prossimo obiettivo: i Mondiali negli Stati Uniti.

“Il prossimo piano è essere pronta per i Mondiali. O almeno è il mio sogno: partorire a maggio e a giugno partire per gli Stati Uniti. Certo, ci sono molti fattori che non posso prevedere ma questo è quello che vorrei”, ha ammesso, aggiungendo che il calcio per lei è una “zona sicura”, qualcosa senza cui non riesce a immaginare la propria vita. Ma ora ha un match importante: dare il benvenuto al nuovo piccolo di casa.