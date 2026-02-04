Diletta Leotta, il total white vedo-non vedo lascia senza fiato

Diletta Leotta nello studio di "Fuoriclasse" ha stupito tutti con un minidress bianco dall'effetto sheer: tutti i dettagli del look audace e sensuale

IPA Diletta Leotta, 10 look che celebrano la sua sensualità senza rivali

Moda premaman: abbigliamento specifico appositamente progettato per le donne in gravidanza, il quale unisce comfort, funzionalità e stile, grazie a capi caratterizzati da tessuti elastici e tagli regolabili che si adattano ai cambiamenti del corpo. È su per giù questa la più comune definizione della suddetta voce, ma che non tiene affatto conto di come spesso il tutto si riduca a cappe informi e con gran poco occhio al gusto estetico.

Le mamme di oggi — o, meglio, quelle del futuro — non hanno più paura di mostrare quella dolce rotondità in ogni sua fase, tutt’altro, né tantomeno intendono rinunciare al proprio stile. Così le vediamo prediligere il guardaroba di sempre, che inevitabilmente prende a vestire e a risultare in modo diverso. Forse persino migliore. Ebbene, la pensa esattamente così Diletta Leotta che per l’ultima puntata di Fuoriclasse ha scelto un total white super seducente. Vediamolo insieme nel dettaglio.

Diletta Leotta a “Fuoriclasse” sorprende con un total white ultra sensuale

“Working mama”, una didascalia breve ma che dice tanto di più quella che Diletta Leotta ha scelto per il suo ultimo post Instagram.

Il volto di DAZN sta certamente vivendo il periodo più bello della sua vita, per la seconda volta, lo sappiamo: dopo aver avuto la piccola Aria, la sua primogenita con Loris Karius, è nuovamente in dolce attesa, come abbiamo appreso lo scorso dicembre.

Nonostante questo, i mille impegni ed i normali malesseri che attanagliano una donna incinta, la vediamo ogni domenica sera in forma smagliante al timone di Fuoriclasse.

La conduttrice non sembra essere affatto disposta a rinunciare alla propria sensualità, e dunque eccola lasciarci senza fiato di settimana in settimana con look ad alto tasso di glamour.

Questa volta ad essere protagonista della mise è stato un minidress bianco di Mugler, molto attillato e dall’audace taglio monospalla: a caratterizzarlo era però l’abile gioco di trasparenze, dato da porzioni di tessuto velato sovrapposto ad intimo abbinato al di sotto. Completavano il tutto dei gioielli d’oro giallo e d’argento, a contrasto, e dei sabot gioiello dalla struttura a gabbia, firmati Le Silla.

Non è la prima volta che Nicolò Grossi, suo personal stylist da tempo, sceglie per lei il bianco. Dopotutto il Cloud Dancer è il colore Pantone del 2026, pulito ed etereo, un’iniezione di quiete e positività come efficace rimedio al caos che regna e, vi è da ammetterlo, si sposa perfettamente alla luce che Diletta irradia nell’ultimo periodo.

Diletta Leotta avrà presto un maschietto: il tenero annuncio social commuove

Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno presto genitori di un maschietto: a distanza di sole poche settimane dal dolce annuncio social della seconda gravidanza, lo scorso Natale, ecco svelato il sesso del bebè in arrivo.

La nota cronista sportiva ha condiviso su Instagram il breve video del momento in cui lo ha scoperto, durante una visita ginecologica di routine. “Lo dico a tutti? Maschio”, si sente il medico affermare in sottofondo, mentre la telecamera inquadra la futura mamma che, visibilmente emozionata, sorride e cerca con complicità lo sguardo del marito.

