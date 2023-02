Loris Karius, dove gioca il fidanzato di Diletta Leotta

Loris Karius è un nome rimasto a lungo estraneo dalle pagine di gossip, almeno finché non è stato accostato a quello di Diletta Leotta. Dopo i primi avvistamenti in compagnia della giornalista, adesso non ci sono più dubbi. Tra i due le cose sembrano più che serie e sono mesi che la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Un adone alto e biondissimo, che gioca in una delle squadre più importanti del campionato inglese: la bella Diletta ha fatto proprio centro.

Loris Karius, dove gioca la nuova fiamma di Diletta Leotta

Alto, biondo, fisico statuario e un sorriso che cattura al primo sguardo. Il nuovo amore di Diletta Leotta è un uomo che di certo non passa inosservato grazie alla sua naturale bellezza, complice anche un’intera vita dedicata allo sport. Classe 1993 e nato in un piccolo paese della Germania, Karius inizia a giocare come portiere nello Stoccarda e da lì la sua è una carriera in ascesa: dapprima nel campionato tedesco al Mainz e al Bundesliga, poi nel Regno Unito nella storica squadra del Liverpool.

Come spesso accade, però, il bel Loris si è ritrovato ad affrontare una battuta d’arresto che ha messo a serio repentaglio la sua intera carriera calcistica. Nella partita di Champions League Liverpool-Real Madrid del 2018 commette un clamoroso autogol in qualità di portiere, che regala la vittoria alla squadra avversaria. Il risultato? Il Liverpool si rifiuta di farlo giocare nei mesi a venire, nessuna squadra lo vuole e, come se non bastasse, si porta dietro l’ormai indelebile etichetta di portiere dalla gaffe facile.

Attualmente Loris Karius gioca nel Newcastle, unica squadra che ha deciso di dargli una seconda possibilità. La carriera è salva, almeno in parte. Meno male che c’è l’amore…

Loris Karius e Diletta Leotta, un amore sbocciato all’improvviso

Il colpo di fulmine tra Diletta Leotta e Loris Karius è stato talmente dirompente da spingere il portiere a lasciare la sua fidanzata per la giornalista di DAZN. È quel che si vociferava sulle pagine di gossip tedesche quando ancora la storia tra i due era solo un susseguirsi di rumors senza conferma. Tutto è cambiato, però, quando dopo le indiscrezioni lanciate dal giornale Gente sono arrivate le prime foto “rubate” dal settimanale Chi, che ha pizzicato il calciatore all’ingresso del palazzo milanese in cui vive la Leotta, dopo un volo privato verso l’Italia.

Nessuno forse avrebbe scommesso su questo amore, eppure il tempo ha dimostrato quanto i detrattori si sbagliassero. Dall’ottobre 2022 i due non si sono più lasciati, seppur vivendo la relazione per lo più a distanza per via dei loro rispettivi impegni lavorativi. Quando possibile si concedono una vacanza insieme (indimenticabile quella a Miami), hanno già trascorso del tempo in Sicilia dalla famiglia di lei e, dulcis in fundo, pare che la bella giornalista sia in dolce attesa di un bebè proprio da Karius.

Al momento si tratta di voci alimentate da un pancino sospetto che non è passato inosservato agli occhi dei fan più attenti. L’ultima conferma è arrivata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, ma ancora nessun commento da parte dei diretti interessati. Diletta Leotta ha scelto di vivere il suo nuovo amore in modo più discreto rispetto alle relazioni precedenti (ricordate Can Yaman?) e, se le voci sulla presunta gravidanza venissero confermate, non sarebbe altro che il coronamento di un bell’amore sbocciato all’improvviso.