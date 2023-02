“Diletta Leotta è incinta”: l’indizio che alimenta le voci

Fonte: IPA "Diletta Leotta è incinta": l'indiscrezione

Dovremmo ormai sapere che basta (molto) poco per scatenare indiscrezioni e voci, soprattutto sulle presunte gravidanze delle vip. Questa volta è il turno di Diletta Leotta, che, secondo alcuni commenti dei fan su Instagram, potrebbe essere incinta. Ma qual è l’indizio che ha alimentato il mistero? La conduttrice sportiva si è mostrata in un video su TikTok, e tanto è bastato a ipotizzare la dolce attesa.

Diletta Leotta è incinta, o almeno è questo che pensano i suoi fan. Un dettaglio in particolare ha destato i sospetti: l’ipotesi, infatti, né smentita né confermata per il momento, sta circolando dopo un video su TikTok, condiviso dalla conduttrice, in cui si noterebbe una rotondità sospetta. L’outfit, composto da una meravigliosa gonna e un top crop, ha fatto pensare alla dolce attesa.

Naturalmente, essendo una indiscrezione, dobbiamo trattarla come tale: non c’è alcuna certezza a riguardo, e potrebbe trattarsi di un po’ di gonfiore. Fin troppo spesso, infatti, vengono date delle notizie sulla gravidanza delle vip che alla fine non si rivelano fondate. Uno degli ultimi casi è la presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez, prossima alle nozze con il suo Ignazio Moser.

Diletta Leotta, la relazione con Loris Karius

Dopo la storia d’amore con Can Yaman (avrebbero dovuto sposarsi), la Leotta ha ritrovato il sorriso al fianco di Loris Karius. “Mi diverto sempre da matti con lui! Ora sono felice, tanto felice. Relazione a distanza? Per ora è abbastanza semplice. Ho consigliato a Loris di restare a giocare in Inghilterra. Che cosa ci viene a fare qui? La Premier League è un campionato molto più ricco”, ha rivelato la conduttrice al settimanale Nuovo.

Dal mese di ottobre 2022, il legame con Karius sta procedendo a gonfie vele, dopo la storia finita con il modello Giacomo Cavalli. Il portiere tedesco, che gioca nel Newcastle, è innamoratissimo della Leotta: molto spesso si sono mostrati mano nella mano, e sono stati sorpresi per le vie di Milano. Nonostante la distanza, la relazione non ha mai subito un contraccolpo, anzi: che sia addirittura giunto il momento di fare sul serio?

Diletta Leotta, le critiche sugli amori

Negli ultimi tempi, la Leotta è stata al centro di critiche piuttosto aspre e accese. Quando si è famosi, a volte le persone si sentono in dovere di esprimere dei commenti non richiesti, e dei giudizi che possono anche fare del male. “Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto. Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”.

Nel corso di una intervista al Settimanale F, ha trovato il modo di replicare a tutti e soprattutto di proteggere le sue decisioni in merito alle questioni affettive, che, alla fine dei conti, dovrebbero riguardare solo lei. “È la mia vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa, prima di fermarmi”. La Leotta è davvero incinta? C’è da dire che in alcune foto l’addome è piattissimo: l’ipotesi del gonfiore, dunque, non è poi così lontana dalla realtà.