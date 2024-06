Diletta Leotta, ultimo weekend “da single” con abito sexy e dorato

Toccata e fuga a Milano per la conduttrice Diletta Leotta con un look indimenticabile

Fonte: IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta sta per sposarsi. Il matrimonio è previsto per il 22 giugno a Vulcano, nelle Isole Eolie, e, nell’attesa, la Leotta si è concessa un ultimo weekend a nubile a Milano con un look che di certo non passa inosservato. Diletta ha scelto di brillare con un miniabito dorato scollato e attillato, posando per qualche scatto a ridosso di una vetrata affacciata sulla città di Milano. L’outfit è sensuale e iconico, pienamente nello stile della conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta, abito dorato e ricoperto di paillettes con scollatura sulla schiena

Con questa mise Diletta Leotta ricorda le lezioni fashion di Charlize Theron, modella statuaria che spesso ama indossare outfit color oro. L’abito è aderente e sensuale, disseminato da mini-paillettes e con una classica scollatura a V. Con l’allacciatura al collo, presenta anche una generosa scollatura sulla schiena. Diletta ha posato su Instagram con questo look con la didascalia “Milano for a while”, “Milano per un momento”. Nella terza foto lo sfondo è una tenda dorata che fa risaltare ancora di più il fascino splendente del vestito.

Diletta Leotta ha abbinato l’abito con un’acconciatura morbida: i capelli sono sciolti sulle spalle in beachwaves molto naturali che valorizzano il movimento cromatico dei colpi di sole biondi e dei contrasti sulla base castana. Il make up presenta toni nude e caramello, per risaltare la carnagione color pesca della conduttrice. Nessun gioiello a impreziosire la (già) impegnativa mise, solo qualche anello e un paio di orecchini cerchi di piccola dimensione. Anche la manicure scelta dalla Leotta è molto naturale: unghie nude, un colore molto trendy e anche decisamente raffinato.

Non sappiamo per quale occasione Diletta si sia vestita così; forse un evento privato con le amiche o con il fidanzato, o forse per un servizio fotografico ad hoc. Di certo questo look non ha deluso i fan, con questo mood audace e scintillante. Nel frattempo però cresce anche l’hype sulla scelta del vestito da sposa: cosa indosserà la showgirl per le nozze? Nell’attesa, la conduttrice si è mostrata in bianco, abito firmato Atelier Emé, all’addio al nubilato a Ibiza con le amiche. In pratica, un anticipo del suo wedding dress.

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius: a Vulcano è tutto pronto

Il prossimo weekend la Leotta riporrà l’abitino dorato per vestirsi di bianco. Lei e Karius, portiere inglese, hanno scelto Vulcano come set del loro matrimonio in quanto “posto del cuore”. La coppia avrebbe individuato l’hotel a 5 stelle Therasia Resort, situato sulla penisola di Vulcanello, come location per la giornata dei fiori d’arancio.

Loris avrebbe chiesto alla Leotta di sposarlo poco prima della nascita della figlia Aria, avvenuta nell’agosto 2023, ma solo pochi mesi fa i due hanno dato l’annuncio. Il calciatore ha scelto come anello di fidanzamento un diamante taglio Marquise montato su una fede disseminata di brillanti. L’evento sarà supermondano e ospiterà parecchi invitati, molti dei quali vip, come Elodie, grande amica della sposa (forse anche testimone) e calciatori britannici e colleghi di Loris. Tutti i dettagli sulle nozze sono top secret: li scopriremo in diretta, durante l’evento, candidato a essere uno dei momenti più chiacchierati dell’estate italiana.