Alessandra Ambrosio, l’angelo più sensuale e spregiudicato di Victoria’s Secret

Alessandra Ambrosio, top model brasiliana classe 1981, dal 2004 al 2017 una degli angeli più belli e sensuali di Victoria's Secret. Scatenata e mondana, celebre per i suoi flirt e le sue nottate brave, ha posato per i fotografi più celebri e sfilato per gli stilisti più importanti. Ma la sua fortuna sarà legata sempre al brandi di lingerie. Le foto e le sfilate iconiche