Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Jennifer Lopez a Los Angeles per Netflix

È proprio il caso di dirlo: la mitica “Jenny from The Block” è tornata. Ammesso che se ne sia mai andata veramente, si intende. Sul red carpet del Kia Forum di Inglewood, in occasione del The Roast of Kevin Hart per il Netflix Is A Joke Festival, Jennifer Lopez si è presentata con una rilettura in chiave moderna di quei look che negli anni Duemila, tra un videoclip musicale e l’altro, avevano contribuito a renderla l’icona di stile globale che ancora oggi è. Come se non bastasse, a contribuire ad incollare ogni sguardo su di lei è stata anche la vibrante tonalità dell’abito scelto: un rosso pomodoro acceso, attualmente sulla vetta delle tendenze cromatiche di stagione.

Jennifer Lopez e quel look dal sapore anni Duemila sul red carpet di “Netflix Is A Joke Festival”

Nella Città degli Angeli, in posa come una vera e propria diva sul tappeto rosso di Netflix con un look altrettanto rosso, Jennifer Lopez sembrava esattamente la stessa di vent’anni fa: il tempo scorre inesorabile, eppure la cantante ne sembra assolutamente immune e questo è un dato di fatto.

Lo ha dimostrato per l’ennesima volta la sua spettacolare apparizione presso il The Roast of Kevin Hart, evento a cui è arrivata con addosso un look ad alto tasso di sensualità dal non so che di nostalgico: parliamo del clamoroso abito midi firmato Michael Costello, un modello rosso squillante caratterizzato da vertiginosi scollatura e spacco, a fasciarle la silhouette perfetta grazie all’ausilio di drappeggi e nodi disposti ad arte.

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A rievocare lo stile iconico degli albori erano soprattutto il paio di occhiali da sole aviator, color bronzo rossastro e dalla sottilissima montatura dorata, il grosso bracciale rigido dorato e riflettente posizionato sul polso destro e quello a maglie larghe sul sinistro. Il magnetico tema scarlatto, poi, era portato avanti da una graziosa quanto minuscola borsetta di Chanel, caratterizzata da manico bracelet e hardware dorati, in richiamo agli accessori.

A regalarle notevole slancio, poi, erano delle peep toe mules con tacco color nude e a punta, l’unico elemento non en pendant della mise, a dire il vero.

Anche il lato beauty, ovviamente, seguiva la medesima cifra stilistica inconfondibile della star: a rubare la scena sono stati di nuovo i suoi lunghissimi capelli color miele, acconciati in onde leggere e dall’aspetto naturale dall’abile hair stylist Danielle Priano, insieme al make-up caldo ad effetto luminoso di Scott Barnes.

Jennifer Lopez presto su Netflix in una commedia romantica: cosa sappiamo

Esiste un equilibrio, sul grande ed il piccolo schermo, che a dispetto del tempo continua imperterrito a funzionare: quello di una star globale alle prese con una trama dalle tinte rosa, e si dà il caso che siano proprio questi gli elementi cruciali di Office Romance, la nuova rom-con firmata Netflix con Jennifer Lopez e Brett Goldstein protagonisti.

Ebbene sì, vedremo molto presto la cantante di Save Me Tonight tornare a vestire i vecchi panni di “regina delle commedia romantiche”, genere che ha contribuito a definire parte della sua carriera anni fa. L’uscita sulla piattaforma streaming è fissata al prossimo 5 giugno, tra regole aziendali e sentimenti improvvisi, e noi non stiamo davvero più nella pelle.