Capelli lunghi dopo i 50 anni, da Demi Moore a J.Lo: tutte le star che hanno detto sì
Capelli lunghi ed età anagrafica: esiste davvero una regola universale secondo la quale, una volta oltrepassata la soglia dei temuti cinquant'anni, gli si debba dire addio? Tra i preconcetti a tema beauty duri a morire questo è senza ombra di dubbio tra i più inossidabili, ai giorni nostri combattuto dalle sfilate della primavera 2026, dove chiome da record, certe dalla bellezza rinascimentale, certe dal fascino ultraterreno, si sono opposte alla supremazia dei tagli corti di tendenza, quanto dalle celebrities. Tra le "over 50" del mondo dello spettacolo sono infatti in numerosissime a comprendere lunghezze XXL nel proprio signature look: a capo di questa sorta di movimento rivoluzionario c'è Demi Moore, la quale chioma corvina, prima ancora che una scelta estetica, a 63 anni vuole rappresentare un potente gesto di libertà.