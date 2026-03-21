Chi ha detto che il 2026 sia l'anno del corto? Le chiome XXL non sono affatto d'accordo, e questa primavera si riprendono la scena: tutti i tagli lunghi da provare, tra movimento e carattere, con annessi prodotti essenziali

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Dove Cameron

Nuova stagione, nuovo taglio? Non sempre: per ogni donna impavida, incline al cambiamento, ve n’è almeno una al mondo che ama la sua lunga chioma e intende tenersela stretta, continuando a curarla come il più prezioso degli averi. Perché spesso è davvero così. Dunque, mentre la fresca aria di primavera alle altre mette in testa strane idee, il solo azzardo che lei contempla è scovare uno stratagemma di stile per rinnovarsi senza che si noti. O comunque non troppo.

Ebbene, con la solita puntualità estrema, la soluzione è il panorama tendenze capelli a servirla: mentre il caschetto resta in vetta, tentando giornalmente celebrities e comune mortali e facendone puntualmente capitolare qualcuna, i tagli lunghi non smettono di sedurre con il loro insito fascino da sogno proibito e leggenda. Vediamo come cambiano — perché cambiano, seppur impercettibilmente, proprio come noi vogliamo — per la bella stagione appena iniziata.

Tagli di capelli lunghi, quelli “star approved” da scegliere per la primavera 2026

Nemmeno in un momento in cui è il corto a dettare le regole , tra un taglio à la garçonne ed un carré, le chiome da sirena sanno smettere di fare innamorare. Le tendenze per i capelli lunghi nella primavera 2026 segnano un ritorno alla femminilità classica, ma la arricchiscono con un tocco moderno. Come? Servendosi di scalature strategiche, a favorire le texture naturali.

Nell’ottica di un cambiamento soft l’obiettivo principale è sicuramente la personalizzazione, e questo è possibile grazie ad hairstyle che spaziano dal liscio estremo a volumi dinamici di ispirazione anni Novanta. Allo stesso scopo, poi, al centro della scena troviamo ancora una volta la frangia in ogni suo stile e forma. Confusa? Un attimo di pazienza soltanto: ci pensano come al solito le star a schiarire le nostre idee, con i loro colpi di testa all’ordine del giorno. E team di professionisti costantemente lì a servirli e consigliarli, si intende.

Butterfly Cut, come Sydney Sweeney

Perfetto per chi cerca e ama volume e leggerezza, ma senza troppe rinunce, nella bella stagione il Butterfly Cut si propone come un vero e proprio inno a quella femminilità classica e senza tempo: le lunghezze restano piene grazie a scalature leggere, pensate appositamente per conferire corpo e fluidità alla chioma, esaltandone la texture naturale e garantendo un dinamismo armonioso al minimo movimento di capo.

Cruciale, per un risultato di questo tipo, è l’asciugatura: se in questo senso la chiave è un 90’s blowout da manuale, come quello di Sydney Sweeney, messo a punto a colpi di phon e spazzola tonda, a fare il resto del lavoro è la riga laterale che non solo permette di aggiungere simmetria al volto, accentuando la morbidezza del taglio, ma contribuisce anche a scongiurare la staticità. Una scelta, insomma, dall’eleganza discreta e che vuole valorizzare la naturale bellezza del capello.

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No Cut – Haircut come Demi Moore

A spopolare, poi, e per ovvi motivi, è il cosiddetto No Cut – Haircut: si parla di un look in cui la lunghezza è chiaramente mantenuta il più possibile, e questo per restituire il sospiratissimo effetto “capelli lasciati crescere”. Il segreto? Dedicarsi davvero alla loro cura, ricorrendo a maschere apposite con regolarità. Le scalature, se ci sono, sono perciò appena visibili, volutamente sfilacciate e poco marcate, distribuite ad arte per enfatizzare la struttura naturale delle lunghezze, che esse siano mosse, lisce o ricce.

È il caso di Demi Moore che, dopo averci tratti tutti in inganno alla Milano Fashion Week, presentandosi con quel caschetto umido e spettinato da Gucci, è tornata alla sua chioma corvina e leggendaria, tendenzialmente pari e vagamente selvaggia, al motto di “I capelli lunghi sono qui per restare”.

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Lungo e Sleek come Dove Cameron

Direttamente dalle più prestigiose passerelle dell’haute couture, torna di gran voga il classico lungo extra liscio e ordinato: un look sofisticato, che chiaramente per dare il suo meglio richiede capelli estremamente curati e lucenti, quasi come avessero appena ricevuto una laminazione.

Tra i protagonisti indiscussi nella primavera 2026, gli sleek hair sono il simbolo dell’eleganza minimalista e “glass-like”: diversi stilisti hanno adottato questo stile per presentare al mondo le proprie collezioni, tanto su capelli sciolti quanto su raccolti scultorei, da Versace a Fendi, puntando su finiture più naturali o ultra-riflettenti. Tra i lisci brillanti più belli del firmamento Vip, senza dubbio enfatizzato dal suo castano freddo e scuro, c’è quello di Dove Cameron.

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Face-Framing Layers come Kaia Gerber

Indipendentemente dalla misura della chioma, i Face-Framing Layers — così si chiamano quei ciuffi laterali, più o meno accentuati, ad incorniciare con grazia il volto — restano tra i preferiti di quasi tutte le donne. Specie di quelle che non amano cambiare: per effettuarli non si rivoluziona l’intero taglio né si dimezzano le lunghezze, ma si procede per scalature sottili, spesso strategicamente accompagnate da schiariture ad hoc, al fine di creare movimento.

Il risultato è sempre naturale, fresco, leggero e disinvolto, facilmente modulabile all’occorrenza grazie a ferri e phon: esattamente come vediamo su Kaia Gerber, in quello che oramai è il suo signature look.

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Frangia: dritta, a tendina o anni Sessanta, come Dakota Johnson e Suki Waterhouse

Non c’è rassegna a tema tendenze capelli che non la comprenda, da qualche anno a questa parte: grazie a trendsetter come Dakota Johnson e Suki Waterhouse, la franga invade i nostri feed social nelle sue mille e una varianti. E si dà il caso che la primavera 2026 sia il momento perfetto decidere finalmente di sperimentare con una di queste. Paura del crespo? Non ve n’è motivo: nulla a cui un buon siero nutriente non possa porre rimedio.

Sebbene la versione dritta e piena di Annalisa continui a fare gola, qualora non si voglia una forma troppo squadrata adesso si può sempre optare per quella anni Sessanta, che incornicia il viso in modo non lineare, per un effetto spiccatamente dinamico e casual. In alternativa, lunga e versatile ed esattamente per questo a prova di pentimenti, la prediletta resta ancora la frangia a tendina come quella della protagonista di Material Love.

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