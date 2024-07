Maschere per capelli fai da te: ricette e consigli da provare ora!

Fonte: iStock Maschere per capelli fai da te, alleati di bellezza da provare ora

Alzi la mano chi non hai provato, magari esagerando, ad acconciare i propri capelli sottoponendoli allo stress di strumenti come piastre, arricciacapelli o trattamenti come permanenti o tinte. Ma non solo. Perché se anche non lo avete mai fatto, la chioma si stressa ugualmente ogni giorno per via dell’esposizione al vento, sole e smog, che influiscono negativamente sul benessere e sull’aspetto dei nostri capelli. Ecco perché è importante prendersene cura con delle maschere apposite, sia da acquistare direttamente è già pronte all’uso, sia da preparare in versione casalinga, optando per delle maschere capelli fai da te efficaci e nutrienti.

Ma come si fa a coccolare i propri capelli con rimedi naturali e con delle maschere fai da te? Ecco tutto quello che devi sapere.

Maschere fai da te per capelli colorati

Amanti delle tinte? Per voi c’è una maschera per capelli fai da te ad hoc per alleviare la chioma dallo stress dato dalla tinta e per garantirgli massimo benessere, forza e nutrimento profondo. Per prepararla vi basterà realizzare un impacco preparato con una banana matura schiacciata, un cucchiaino di miele, uno di olio di mandorle e due di oliva, un vero mix benefico e a effetto detox per la vostra chioma tinta, che agisce in brevissimo tempo ma che dona ai capelli un spetto unico.

Maschere naturali per mantenere a lungo il colore

Sempre parlando di tinte, ecco poi delle maschere per capelli fai da te utili a mantenere più a lungo il colore. Per i capelli scuri, per esempio, occorre mischiare una tazza di aceto con tre quarti di tazza d’acqua e applicare il tutto sui capelli appena lavati, lasciando agire per circa dieci minuti prima di risciacquare.

Per i capelli chiari o schiariti, si utilizza il succo di un pomodoro maturo da applicare sulla testa asciutta, massaggiandolo per cinque minuti, per poi risciacquare con acqua tiepida.

Infine, per i capelli rossi si possono mischiare quattro cucchiai di olio di vinaccioli con qualche goccia di olio di rosmarino. Lasciare agire la miscela sui capelli per quindici minuti e poi lavarli.

Maschere per capelli fai da te per capelli secchi

Per nutrire i capelli e riportarli al loro splendore basta veramente poco. Se si ha poco tempo è possibile preparare una maschera per capelli fai da te con olio di oliva e un cucchiaino di miele, raccogliendo i capelli in un giro di pellicola e lasciando riposare la maschera per 10 minuti. Poi si risciacqua abbondantemente con acqua tiepida che contribuisce a rendere i capelli più lucidi.

Se la pazienza e il tempo non vi mancano, potete anche provare una maschera per capelli fai da te a base di avocado. Per realizzarla si frulla mezzo avocado con un cucchiaino di maionese, si lascia la maschera in posa per 20 minuti avvolta in un giro di pellicola e, una volta risciacquata con acqua tiepida, si vedranno subito i capelli più sani e belli.

Maschere fai da te per capelli deboli

Se i tuoi capelli tendo a spezzarsi, sono fragili deboli e privi di forza, niente paura, perché anche in questo caso ci sono delle maschere per capelli fai da te che possono aiutarvi a cambiare la situazione (anche quando si tratta di una debolezza passeggera). Come fare? Con un po’ di caffè, un potente alleato a livello cosmetico. Nello specifico, quindi, si prepara una maschera a base di olio di cocco e caffè macinato, così che i capelli possano acquisire tutta la caffeina sufficiente per tornare forti e corposi e tutta la morbidezza e la lucentezza che si meritano.

Maschere fai da te per capelli spenti

Altro rimedio utile per far risplendere i capelli, poi, è l’aceto di mele. Per usarlo è sufficiente unire dell’aceto di mele, limone e acqua tiepida da passare s tutte le lunghezze della chioma, massaggiando la stessa e il cuoio capelluto per pochi minuti e risciacquando bene il tutto subito dopo, con acqua tiepida e uno shampoo poco aggressivo.

Maschera fai da te per i capelli crespi

Ed eccoci a uno dei nemici numero uno dei capelli, l’umidità, un problema soprattutto per chi ha i capelli che tendono a incresparsi (come quelli ricci o mossi) Ma ecco che anche per loro c’è una maschere per capelli fai da te da provare o meglio, un della nonna. Quale? L’acqua frizzante, da applicare sia durante il lavaggio della chioma che per il risciacquo. Un alleato di bellezza per al chioma facile da reperire e dal successo assicurato, parola di nonne!