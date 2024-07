Limone sui capelli? Certo che sì, garantendosi una chioma sana e brillante con il suo succo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Succo di limone sui capelli, un alleato beauty naturale

Tutti sappiamo che il limone, uno degli alimenti più utilizzati in cucina, è ricchissimo di vitamina C, acido folico, vitamina B e potassio, un toccasana per la salute dell’organismo. Non tutti per sanno, che il suo succo può essere utilizzato anche a livello locale, e in particolare per rendere la nostra chioma più forte e brillante, contrastando la forfora e svolgendo anche un’azione benefica per ridurre il problema dei capelli grassi. Insomma, un alleato beauty che forse non sapevate di avere ma che invece c’è. Ma come si usa il limone sui capelli e in che modo può favorire il benessere della chioma?

Come detto, utilizzare il limone sui capelli può davvero essere un valido aiuto per la salute e la bellezza della chioma e questo grazie alle tante proprietà contenute nel suo succo.

Limone sui capelli per riequilibrare il PH

Fonte: iStock

I continui lavaggi con prodotti aggressivi, l’acqua calcarea che esce molto spesso esce dai nostri rubinetti, ma anche lo smog e i tanti prodotti di styling, rovinano inevitabilmente i capelli, con un’azione lenta e continua di cui nemmeno ci si rende conto, salvo poi trovarsi con i capelli spenti e opachi senza sapere esattamente il perché.

Un problema che sorge in modo particolare perché le squame dei capelli, aprendosi per via dell’azione dell’acqua calda, non tornano a chiudersi dopo l’ultimo risciacquo, lasciando di fatto la nostra chioma più porosa, esposta agli agenti esterni e priva di brillantezza.

Un ottimo rimedio per questo problema, consiste proprio nell’utilizzare succo di limone sui capelli. La sua acidità, infatti, aiuta a ripristinare il pH naturale dei capelli e a chiudere le squame, evitando che perdano il loro grado di umidità e di idratazione di cui necessitano per essere sempre lucenti e sani. Per godere dei benefici del limone sui capelli, ci sono diversi metodi, eccone due da provare.

Tipologie di risciacquo fai da te

Il più semplice consiste nello spremere il succo di un limone e diluirlo in acqua, utilizzando poi il liquido ottenuto per sciacquare i capelli al termine del normale lavaggio. Un’altra possibilità, poi, consiste nell’uso di alcune gocce di olio essenziale di limone da aggiungere a un cucchiaino di olio vegetale e da diluire in un bicchiere d’acqua, versando poi il tutto direttamente sul cuoio capelluto.

Per ottenere una chioma dall’effetto extra brillante, poi, potete aggiungete due cucchiai di aceto di mele a entrambe le opzioni descritte, distribuendo il composto uniformemente sui capelli e lasciandolo riposare per alcuni minuti. Dopo l’ultimo risciacquo, potrete notare una chioma molto più lucente e dal colore vivido.

Limone sui capelli per un’azione schiarente naturale

Ma non solo. Applicare il limone sui capelli è anche una favoloso alleato se si vogliono schiarire i capelli. L’acido citrico contenuto nel limone, infatti, è un agente sbiancante, che potenzia l’azione del sole sulla nostra chioma. Perfetto da usare in estate per creare un effetto schiarente sulla chioma e per regalarsi dei riflessi dall’effetto wow assicurato.

Se è vero che l’azione diretta dei raggi solari sui capelli dopo l’uso del succo di limone potenzia i suoi effetti, però, è sempre importante non esagerare. Un’esposizione prolungata, infatti, potrebbe portare ad un indebolimento della chioma. Meglio non superare l’ora!

Maschera per capelli al limone

Fonte: iStock

Chioma morbida e setosa in pochi e semplici gesti? Con il limone si può! Questo ingrediente, infatti, è ottimo nella preparazione di maschere ad hoc, da applicare sulla chioma per donarle un plus di morbidezza e di setosità. Per farla vi basterà unire del succo di limone filtrato con dell’olio di oliva, olio di cocco e miele (ma anche solo una tazza di succo di limone e una di acqua di cocco) mescolare il tutto rendendo il composto omogeneo e applicare sulle lunghezze ancora asciutte. Dopo solo dieci minuti dovrete sciacquare via tutto e procedere normalmente con lo shampoo. Ed ecco che la vostra maschera per capelli al succo di limone avrà fatto il suo morbidissimo effetto.

Limone e capelli, un alleato contro la forfora

E per il cuoio capelluto? Si, il limone agisce anche qui e lo fa riducendo la forfora e l’eccesso si sebo. Un ottimo alleato in caso di capelli grassi, quindi, e che si può usare semplicemente massaggiando il succo di questo agrume sulla parte per qualche minuto, andando a riequilibrare la produzione di sebo, agendo per contrastare la desquamazione del cuoio capelluto, aiutando a disinfettare i follicoli piliferi e contrastando la formazione della forfora.

No alla caduta dei capelli grazie al limone

Infine, grazie alla presenza di vitamina C, acido folico, vitamina B e sali minerali, applicare il limone sui capelli è un validissimo rimedio contro la caduta degli stessi. E questo grazie alla sua azione riequilibrante a livello del Ph del cuoio capelluto e all’eliminazione delle cellule morte dallo stesso.

Insomma, un vero toccasana per la chioma da provare e di cui godere a 360°. Attenzione però a non esagerare e a non utilizzarlo in caso di pelli particolarmente sensibili, poiché potrebbero reagire infiammandosi. Questo rimedio, poi, è da evitare in caso di psoriasi o di eczema, ed è sempre bene provare il succo di limone sulla pelle del braccio prima che sui capelli, verificando se subentrano reazioni indesiderate.